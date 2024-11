Álvaro Delgado fue consultado por el caso en el programa Fácil Desviarse, uno de los periodistas expresó: "En el caso Artigas, el caso Caram, vos has dicho muchas veces, yo no hago futurología. Bueno, se definirá eventualmente si Valentina dos Santos va a ser candidata o no ¿pero tenés una opinión personal ahí, política, qué preferirías vos que pase?”.

Delgado respondió:

“Sí, y tajante. Por ahora me la voy a guardar, pero es tajante, la mía es tajante y obviamente espero no tener que, espero no estar en el próximo Directorio del Partido Nacional si eventualmente se da, cosa que no se sabe ahora, porque espero ser presidente de la República y tener una misión política” expresó el nacionalista.