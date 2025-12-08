Hacete socio para acceder a este contenido

Política Presupuesto | Senado | Cabildo Abierto

Parlamento

Presupuesto: Zavala manifestó sorpresa por "divisiones" en el Partido Nacional

El Frente Amplio necesita solo dos votos para ratificar los cambios del Senado en Diputados y aprobar el Presupuesto, aseguró el diputado Alejandro Zavala.

Alejandro Zavala, diputado del FA. Foto: Caras y Caretas

Alejandro Zavala, diputado del FA. 

 Foto: Caras y Caretas
Por Redacción Caras y Caretas

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados inició este lunes la última etapa de votación del proyecto de Presupuesto Nacional. Legisladores del Partido Nacional, del Partido Colorado y el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo resolvieron votar en contra de las modificaciones introducidas en el Senado, mientras que Cabildo Abierto se inclinaría por acompañarlas.

En rueda de prensa, el diputado frenteamplista Alejandro Zavala expresó sorpresa ante la postura adoptada por parte de la oposición, después del amplio respaldo obtenido en el Senado. Según señaló, “en el Senado hubo amplísimos apoyos. El presupuesto fue votado por 27 en 31. Eso implica, por supuesto, el apoyo del Partido Nacional que ahora parece que tiene algunas divisiones”.

El legislador sostuvo que, pese a este escenario, el Frente Amplio mantiene la expectativa de aprobar el texto tal como fue devuelto por el Senado. Recordó que la bancada oficialista precisa solamente dos votos adicionales para ratificar los cambios: “Con dos votos por fuera del Frente nos basta para aprobar el presupuesto”, afirmó.

Modificaciones

Zavala destacó que las modificaciones acordadas en la cámara alta consisten, en su mayoría, en correcciones técnicas y reasignaciones presupuestales, especialmente en materia educativa. “Hay varios cambios que en realidad son correcciones de cosas que quedaron inconclusas o mal redactadas, que por supuesto acompañamos, y todas las nuevas resignaciones para educación son cosas que hubiésemos querido hacer en Diputados también”, señaló.

Respecto a las acusaciones de legisladores nacionalistas como Luis Alberto Heber o Juan Martín Rodríguez, quienes sostienen que las modificaciones vulneran acuerdos alcanzados previamente en la Cámara de Diputados, Zavala fue categórico. “Yo creo que no y creo que los senadores del Partido Nacional piensan lo mismo, si no no hubiesen votado el presupuesto”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que el Partido Nacional mantenga su negativa este martes, el legislador reiteró que la oposición requiere apenas dos votos externos para asegurar la aprobación definitiva: “Con dos votos más los 48 del Frente Amplio, se aprueba el presupuesto”.

Los votos de Cabildo Abierto

Consultado sobre el eventual apoyo de Cabildo Abierto entre los votos necesarios, el diputado dijo que ese sector no participó del proceso en el Senado y que aún no existe una definición firme: “No hemos consultado a Cabildo Abierto. No sabemos si las modificaciones que fueron hechas y acordadas en el Senado los incluyen".

Temas

