Presupuesto: Zavala manifestó sorpresa por "divisiones" en el Partido Nacional

Modificaciones

Zavala destacó que las modificaciones acordadas en la cámara alta consisten, en su mayoría, en correcciones técnicas y reasignaciones presupuestales, especialmente en materia educativa. “Hay varios cambios que en realidad son correcciones de cosas que quedaron inconclusas o mal redactadas, que por supuesto acompañamos, y todas las nuevas resignaciones para educación son cosas que hubiésemos querido hacer en Diputados también”, señaló.

Respecto a las acusaciones de legisladores nacionalistas como Luis Alberto Heber o Juan Martín Rodríguez, quienes sostienen que las modificaciones vulneran acuerdos alcanzados previamente en la Cámara de Diputados, Zavala fue categórico. “Yo creo que no y creo que los senadores del Partido Nacional piensan lo mismo, si no no hubiesen votado el presupuesto”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que el Partido Nacional mantenga su negativa este martes, el legislador reiteró que la oposición requiere apenas dos votos externos para asegurar la aprobación definitiva: “Con dos votos más los 48 del Frente Amplio, se aprueba el presupuesto”.

Los votos de Cabildo Abierto

Consultado sobre el eventual apoyo de Cabildo Abierto entre los votos necesarios, el diputado dijo que ese sector no participó del proceso en el Senado y que aún no existe una definición firme: “No hemos consultado a Cabildo Abierto. No sabemos si las modificaciones que fueron hechas y acordadas en el Senado los incluyen".