Mercosur y EFTA firmarán acuerdo comercial la semana próxima

El pacto se rubricará en el marco de la presidencia pro tempore de Brasil del bloque regional sudamericano.

El canciller Mario Lubetkinirá a dicho país para participar de la firma y luego, sobre las 18:00, brindará una conferencia de prensa respecto al tema.

El ministro de Relaciones Exteriores había adelantado que esto sucedería. “Lo vamos a firmar, si nada cambia y si no hay sorpresas, a mediados de setiembre en Brasil”, señaló a principios de mes.

Tiempo atrás, Lubetkin ya había destacado la importancia del mencionado tratado entre el bloque sudamericano y el europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y puntualizó que los países significan un producto interno bruto de más de US$ 3 trillones.

El 80% de la carne llega desde Uruguay

A su vez, la vicecanciller Valeria Csukasi destacó la importancia de los países que conforman el bloque para el comercio internacional uruguayo.

La viceministra recordó que el 80% de la carne importada por Noruega llega desde Uruguay y detalló que la posibilidad de reducir aranceles es muy importante. "Para el sector productivo y exportador uruguayo son grandes oportunidades”, aseveró y explicó que se debe a que “siempre ha sabido utilizar muy bien esos espacios de nicho muy específicos para cierto tipo de producción”.

El acuerdo abarca el comercio de bienes y servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual, compras públicas, competencia, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, y obstáculos técnicos al comercio, entre otros asuntos.

El acuerdo dará ventajas competitivas a Suiza, que es un importante inversor en los países del Mercosur a través de multinacionales como Nestlé, Syngenta, Novartis, Holcim y Glencore.