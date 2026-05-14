Caída en la aprobación del gobierno de Orsi, según encuesta de Equipos

1

Cuando se analiza la evolución en el tiempo la encuesta de abril muestra una novedad: hasta febrero inclusive, el incremento de los juicios negativos sobre el gobierno provenía principalmente de los cambios dentro del electorado opositor, que pasaron de sostener juicios expectantes al inicio de gobierno, a juicios mayoritariamente críticos un año después. Sin embargo, en abril, la principal variación se produce entre los electores que votaron a Orsi en la segunda vuelta.

2

Datos de la encuesta

El informe fue elaborado sobre la base de la encuesta regular de Equipos Consultores. La última edición fue realizada entre el 21 de abril y el 4 de mayo de 2026. Las encuestas fueron realizadas con metodología presencial (cara a cara).

El universo de estudio fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en todo el territorio nacional con 2000 habitantes o más.

El tamaño muestral efectivo fue de 704 casos. El margen de error máximo esperado es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.