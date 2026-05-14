Una nueva encuesta, esta vez de Equipos Consultores, marcó una nueva caída en la aprobación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: menos de la tercera parte de la población aprueba su trabajo, mientras que casi la mitad lo desaprueba. El saldo neto de la evaluación presidencial es de -21.
saldo neto negativo
Caída en la aprobación del gobierno de Orsi, según encuesta de Equipos
Una encuesta de Equipos Consultores, dada a conocer este jueves, indica un aumento en la desaprobación al gobierno de Yamandú Orsi.