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Política

saldo neto negativo

Caída en la aprobación del gobierno de Orsi, según encuesta de Equipos

Una encuesta de Equipos Consultores, dada a conocer este jueves, indica un aumento en la desaprobación al gobierno de Yamandú Orsi.

Los números no le dan bien al gobierno.

Los números no le dan bien al gobierno.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Una nueva encuesta, esta vez de Equipos Consultores, marcó una nueva caída en la aprobación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: menos de la tercera parte de la población aprueba su trabajo, mientras que casi la mitad lo desaprueba. El saldo neto de la evaluación presidencial es de -21.

Indica el sondeo, dado a conocer en Subrayado (Canal 10), que si se compara con la medición anterior, indica Equipos, se aprecian cambios tanto en los niveles de aprobación, como de desaprobación. La aprobación disminuye seis puntos, y la desaprobación aumenta ocho. En febrero el clima de opinión respecto al desempeño del presidente ya mostraba una inclinación negativa moderada. En abril la brecha entre aprobación y desaprobación se profundiza, generando un escenario de balance más negativo.

En cuanto a la identificación partidaria, indica el estudio que hay "una diferencia significativa" de opinión entre los votantes de los diferentes bloques políticos. Si se mira la “foto” de abril, los frenteamplistas mantienen evaluaciones de balance positivo, mientras que entre los votantes de la oposición los juicios son principalmente negativos.

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Cuando se analiza la evolución en el tiempo la encuesta de abril muestra una novedad: hasta febrero inclusive, el incremento de los juicios negativos sobre el gobierno provenía principalmente de los cambios dentro del electorado opositor, que pasaron de sostener juicios expectantes al inicio de gobierno, a juicios mayoritariamente críticos un año después. Sin embargo, en abril, la principal variación se produce entre los electores que votaron a Orsi en la segunda vuelta.

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Datos de la encuesta

El informe fue elaborado sobre la base de la encuesta regular de Equipos Consultores. La última edición fue realizada entre el 21 de abril y el 4 de mayo de 2026. Las encuestas fueron realizadas con metodología presencial (cara a cara).

El universo de estudio fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en todo el territorio nacional con 2000 habitantes o más.

El tamaño muestral efectivo fue de 704 casos. El margen de error máximo esperado es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

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