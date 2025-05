Proyecto Arazatí: Orsi ante la renegociación y la posibilidad de anularlo

"Se tiene que hacer porque el tema del agua potable, con eso no se juega, es un dato de la realidad y ahí tenemos una dificultad que hoy no lo tenemos porque no tenemos sequía", aseguró. "Pero no podemos detenernos un momento, por más visión encontrada que tengamos, lo que no podés hacer es detenerte y paralizar", agregó.

En este sentido, subrayó que las conversaciones con el consorcio implican cómo se sigue. "No cómo nos paramos y cómo rompemos todo, no, algo hay que hacer", recalcó.

Orsi y la posibilidad de anular el contrato

Al presidente se le preguntó sobre si maneja la posibilidad de anular el contrato, Orsi contestó que “es una posibilidad”, aunque “tiene sus costos”. “El tema es que a nosotros no nos sobran los recursos; no está para andar pagando multas ni juicios”, planteó y subrayó: “Hay que ver de qué forma zafás de algo que no te gusta, que no te convence, para hacer algo mejor pero que además cumpla con el objetivo”.

