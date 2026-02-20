Proyecto Neptuno: OSE anunció que seguirá avanzando pese a las observaciones del TC

El elemento principal a estudio del TC era si a partir de los cambios en el contrato hubo una modificación en el objeto original de lo acordado entre el Estado uruguayo y el consorcio privado. Según la cláusula 4 del contrato, el objeto es “la prestación por parte del contratista del servicio de puesta a disposición de la infraestructura que permita a OSE” producir “200.000 m³ por día netos de agua potable, a partir del agua bruta puesta por el contratista a disposición de OSE, captada desde el Río de la Plata en la zona del Puerto Arazatí”, “conducir el agua potable al sistema metropolitano” y “proveer servicios de ruta sobre la traza de la aductora”.

En ese sentido, la resolución en mayoría, indica que “la modificación proyectada –más allá de la nueva ubicación geográfica para la captación del agua bruta– atiende a modificar sustancialmente el objeto contractual”.

OSE avanzará en el proyecto

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, se refirió este jueves a la decisión del Tribunal de Cuentas (TCR) que resolvió observar, por cuatro votos contra tres, la modificación del contrato del proyecto Neptuno que impulsó la gestión del presidente Yamandú Orsi.

Ferreri sostuvo en rueda de prensa que la reciente resolución judicial no pone en cuestión los fundamentos de interés público que guiaron la decisión adoptada por el organismo. Según explicó, “no está en discusión la conveniencia económica ni técnica de los aspectos que se renegociaron”, y subrayó que el fallo se basa esencialmente en que los cambios introducidos al objeto del contrato fueron considerados sustanciales, lo que —a juicio del tribunal— vulnera el principio de igualdad entre oferentes.

Ferreri señaló además que la resolución "es contraria a la posición expresada por todos los catedráticos de derecho administrativo del país" que emitieron informes sobre el tema. En ese sentido, mencionó los dictámenes de los doctores Carlos Delpiazzo, Martín Risso, Augusto Durán Martínez, Cristina Vázquez y Graciela Rocco, quienes "respaldaron la postura jurídica de OSE" respecto a la validez de las modificaciones realizadas.

El jerarca enfatizó que el organismo mantiene como prioridad estratégica garantizar la seguridad hídrica del área metropolitana. “Es urgente e imprescindible contar con una mayor reserva de agua dulce”, afirmó, y anunció que se avanzará en la construcción de la represa de Casupá mediante un proceso de licitación pública. Asimismo, remarcó la necesidad de asegurar el abastecimiento de agua potable para la Costa de Oro, para lo cual se proyecta la construcción de una represa y una planta potabilizadora al norte de la Ruta 8.

Ferreri indicó que hay "un fuerte respaldo jurídico" por lo que la decisión de OSE es "reiterar el gasto" y se dará cuenta de ello en los próximos días.

"Vamos a seguir avanzando", aseveró y confirmó que las obras comenzarán en abril, como estaba previsto.