Proyecto propone que médicos especialistas recién recibidos trabajen dos años en el interior

Mejor acceso a la salud en el interior

Preve sostuvo que uno de los principales problemas del sistema sanitario uruguayo es la concentración de especialistas en la capital y áreas metropolitanas. Esto genera demoras en consultas, dificultades de acceso y mayores costos para usuarios del interior.

Con esta propuesta, se busca que los nuevos profesionales colaboren en regiones donde existe déficit de cobertura médica. De esta manera, pacientes de departamentos alejados podrían acceder a controles, diagnósticos y tratamientos sin necesidad de viajar hacia Montevideo u otras ciudades principales.

También incluiría otras profesiones sanitarias

El proyecto no se limitaría únicamente a médicos especialistas. También alcanzaría a otros profesionales vinculados a la salud, como licenciados en enfermería, fisioterapia, trabajo social y áreas afines.

Además, Preve aclaró que la obligación no sería retroactiva. Quienes actualmente cursan su especialización no quedarían comprendidos por la norma. En cambio, sí se aplicaría a los estudiantes que inicien su formación una vez aprobada la ley.