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Política médicos | Preve | interior

Reforzar la salud pública

Proyecto propone que médicos especialistas recién recibidos trabajen dos años en el interior

El objetivo de la propuesta del diputado Federico Preve es reducir la falta de profesionales y mejorar el acceso a consultas médicas fuera de Montevideo.

Nueva propuesta para fortalecer la salud pública en el interior

Nueva propuesta para fortalecer la salud pública en el interior

 Foto: ASSE
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Por Redacción de Caras y Caretas

Un proyecto de ley presentado por el diputado del Frente Amplio, Federico Preve, propone que los médicos especialistas recién recibidos deban desempeñarse durante dos años en centros de salud públicos del interior del país.

La iniciativa apunta a corregir la escasez de especialistas en varias zonas del territorio nacional y evitar que cientos de pacientes deban trasladarse largas distancias para recibir atención.

Según explicó el legislador, la medida alcanzaría a quienes culminen su formación como especialistas tanto en la Universidad de la República como en instituciones privadas. El esquema prevé una dedicación semanal de entre cuatro y 16 horas en hospitales y centros asistenciales públicos.

Mejor acceso a la salud en el interior

Preve sostuvo que uno de los principales problemas del sistema sanitario uruguayo es la concentración de especialistas en la capital y áreas metropolitanas. Esto genera demoras en consultas, dificultades de acceso y mayores costos para usuarios del interior.

Con esta propuesta, se busca que los nuevos profesionales colaboren en regiones donde existe déficit de cobertura médica. De esta manera, pacientes de departamentos alejados podrían acceder a controles, diagnósticos y tratamientos sin necesidad de viajar hacia Montevideo u otras ciudades principales.

También incluiría otras profesiones sanitarias

El proyecto no se limitaría únicamente a médicos especialistas. También alcanzaría a otros profesionales vinculados a la salud, como licenciados en enfermería, fisioterapia, trabajo social y áreas afines.

Además, Preve aclaró que la obligación no sería retroactiva. Quienes actualmente cursan su especialización no quedarían comprendidos por la norma. En cambio, sí se aplicaría a los estudiantes que inicien su formación una vez aprobada la ley.

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