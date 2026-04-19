Maldonado campeón de la Copa OFI tras una final vibrante en San Carlos

Maldonado volvió a celebrar a lo grande y escribió una nueva página dorada en su rica historia deportiva. En un estadio de San Carlos repleto, con cerca de cinco mil espectadores alentando de principio a fin, el seleccionado local igualó 1-1 frente a Salto y se consagró campeón de la Copa Nacional de Selecciones de OFI.
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El conjunto fernandino llegaba con ventaja tras el triunfo 1-0 obtenido en el encuentro de ida disputado en Salto. Aquella victoria, conseguida con un penal en los minutos finales, le daba aire para definir en casa, aunque la revancha sería mucho más exigente de lo esperado.
Salto complicó y puso suspenso en la serie
Durante la primera mitad, la visita mostró un mejor funcionamiento colectivo y manejó con mayor claridad la pelota. Salto logró ponerse en ventaja cerca del cierre del primer tiempo, resultado que igualaba la serie y generaba incertidumbre entre los hinchas locales.
El tanto visitante premió un arranque sólido, en el que Maldonado no logró imponer condiciones ni aprovechar el respaldo de su gente. Con el global emparejado, el descanso llegó como un alivio para el dueño de casa.
Reacción, gol y festejo inolvidable
En el complemento, el desarrollo cambió de manera decisiva. Salto sufrió dos expulsiones, una de ellas tras un incidente con un rival, y quedó con nueve futbolistas en cancha. Además, también hubo una roja en el banco de suplentes, situación que desordenó aún más al equipo salteño.
Con ventaja numérica y empujado por la multitud, Maldonado adelantó líneas y fue decidido en busca del empate. A los 72 minutos apareció Tavares, goleador del equipo en el campeonato, para marcar el 1-1 definitivo y devolverle la ventaja en la serie.
En los minutos finales, el local manejó la tensión con inteligencia y aseguró la consagración. Así, Maldonado rompió una sequía de 20 años y volvió a lo más alto del fútbol del interior uruguayo.