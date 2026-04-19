Maldonado campeón de la Copa OFI tras una final vibrante en San Carlos

El tanto visitante premió un arranque sólido, en el que Maldonado no logró imponer condiciones ni aprovechar el respaldo de su gente. Con el global emparejado, el descanso llegó como un alivio para el dueño de casa.

Reacción, gol y festejo inolvidable

En el complemento, el desarrollo cambió de manera decisiva. Salto sufrió dos expulsiones, una de ellas tras un incidente con un rival, y quedó con nueve futbolistas en cancha. Además, también hubo una roja en el banco de suplentes, situación que desordenó aún más al equipo salteño.

Con ventaja numérica y empujado por la multitud, Maldonado adelantó líneas y fue decidido en busca del empate. A los 72 minutos apareció Tavares, goleador del equipo en el campeonato, para marcar el 1-1 definitivo y devolverle la ventaja en la serie.

En los minutos finales, el local manejó la tensión con inteligencia y aseguró la consagración. Así, Maldonado rompió una sequía de 20 años y volvió a lo más alto del fútbol del interior uruguayo.