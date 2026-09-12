Heber se compara con Tabaré y saca pecho con las rapiñas

El senador nacionalista también rechazó que la pandemia explique por sí sola la caída de los delitos. Según sostuvo, mientras las restricciones sanitarias podían haber tenido alguna incidencia, hubo otros factores que permitieron consolidar la tendencia: una mayor cantidad de personas detenidas por la Policía y un aumento de las condenas.

Comparación con Tabaré

Para reforzar su argumento, Heber recurrió a una comparación con el segundo gobierno de Tabaré Vázquez.

“Vázquez ganó la elección de 2014 prometiendo bajar las rapiñas en un 30%. No solamente no bajó, sino que aumentaron un 50%”, afirmó.

La comparación forma parte de una disputa política que vuelve a colocar la seguridad pública en el centro de la discusión. Heber intenta presentar los números de su administración como una prueba de que la política implementada por la coalición consiguió revertir una tendencia que, según su interpretación, el Frente Amplio no había logrado contener.

Marset: “Una tormenta en un vaso de agua”

El exministro también fue consultado por uno de los episodios más polémicos de la administración de Lacalle Pou: el otorgamiento de un pasaporte uruguayo a Sebastián Marset, narcotraficante requerido internacionalmente.

Heber minimizó la dimensión política del episodio y sostuvo que el Frente Amplio fue “hábil para hacer una tormenta en un vaso de agua”.

En su reconstrucción de los hechos, afirmó que el entonces subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, consultó a Carolina Ache sobre la situación de Marset sin saber que se estaba tramitando un pasaporte para él.

Heber sostuvo que el famoso intercambio de mensajes entre ambos jerarcas no demostraba que Maciel conociera la existencia del trámite y afirmó que el pasaporte posteriormente pasó por los procedimientos correspondientes entre Cancillería y el Ministerio del Interior.

El senador también cuestionó la actuación de la entonces fiscal Darviña Viera, a quien atribuyó el archivo de expedientes relacionados con Marset. Según afirmó, esos antecedentes incluían investigaciones por un homicidio y contrabando de drogas y fueron archivados en un período de aproximadamente un mes.