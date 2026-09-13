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Sociedad Juan Lacaze |

cambios esperados

Juan Lacaze recupera la operativa de su puerto de yates tras más de una década

Tras 14 años, Hidrografía retoma el dragado de mantenimiento en el puerto de yates de Juan Lacaze, con una inversión de $6,5 millones.

Trabajos en el puerto de Juan Lacaze.

Trabajos en el puerto de Juan Lacaze.

 Imagen tomada de La Colonia Portal
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Por Redacción Caras y Caretas

La Dirección Nacional de Hidrografía (DNH) puso en marcha las obras de dragado de mantenimiento en el Puerto de Yates José Carbajal “El Sabalero”, en Juan Lacaze, con el objetivo de recuperar la capacidad operativa de la terminal y eliminar las restricciones de calado que afectaban el ingreso y amarre de embarcaciones.

La obra tiene además un antecedente particular: es el primer dragado de mantenimiento realizado por la DNH en un puerto bajo su jurisdicción desde 2012, según informó el portal La Colonia Portal.

La acumulación de sedimentos, un proceso habitual en la costa del Río de la Plata, había generado sectores de bajo fondo dentro del puerto. Esta situación dificultaba la maniobrabilidad de las embarcaciones y reducía la disponibilidad de amarras.

Los trabajos se concentran en el área comprendida entre las escolleras, donde se registra la mayor acumulación de sedimentos. Una vez finalizadas las tareas, el puerto tendrá una profundidad operativa de -1,80 metros respecto al cero de la escala local, lo que permitirá mejorar las condiciones para el ingreso y permanencia de veleros y lanchas de recreo.

Trabajos en el puerto

La empresa ASTUL S.A., adjudicataria de los trabajos, comenzó con las tareas preliminares luego de realizar inspecciones técnicas para analizar la composición del lecho y definir la logística necesaria. Actualmente se encuentra desplegando la maquinaria y los insumos destinados a la obra.

La inversión asciende a $6.500.000 y está a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El plazo previsto para completar las tareas es de unos 90 días hábiles, aunque estará condicionado por las condiciones climáticas y la dinámica de los trabajos sobre el agua.

La recuperación de las condiciones operativas del puerto se vincula también con el proceso de reconversión del perfil productivo de Juan Lacaze. La mejora de la seguridad y de la capacidad de la terminal busca favorecer el desarrollo del turismo náutico y generar mayor actividad económica en la zona costera.

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