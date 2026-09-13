Juan Lacaze recupera la operativa de su puerto de yates tras más de una década

Los trabajos se concentran en el área comprendida entre las escolleras, donde se registra la mayor acumulación de sedimentos. Una vez finalizadas las tareas, el puerto tendrá una profundidad operativa de -1,80 metros respecto al cero de la escala local, lo que permitirá mejorar las condiciones para el ingreso y permanencia de veleros y lanchas de recreo.

Trabajos en el puerto

La empresa ASTUL S.A., adjudicataria de los trabajos, comenzó con las tareas preliminares luego de realizar inspecciones técnicas para analizar la composición del lecho y definir la logística necesaria. Actualmente se encuentra desplegando la maquinaria y los insumos destinados a la obra.

La inversión asciende a $6.500.000 y está a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El plazo previsto para completar las tareas es de unos 90 días hábiles, aunque estará condicionado por las condiciones climáticas y la dinámica de los trabajos sobre el agua.

La recuperación de las condiciones operativas del puerto se vincula también con el proceso de reconversión del perfil productivo de Juan Lacaze. La mejora de la seguridad y de la capacidad de la terminal busca favorecer el desarrollo del turismo náutico y generar mayor actividad económica en la zona costera.