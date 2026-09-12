¿Hasta cuándo habrá que aguantar este maldito frío? todavía falta lo peor

En Montevideo y el área metropolitana también se espera una jornada fría, con viento del sur que contribuirá a aumentar la sensación de bajas temperaturas. Las precipitaciones, en caso de producirse, serán principalmente algunos chaparrones aislados y de poca intensidad.

La tregua del frio llega el lunes

La pregunta que seguramente muchos se estarán haciendo es hasta cuándo habrá que seguir soportando este frío. Y, en este caso, la respuesta trae buenas noticias.

El pasaje del frente frío será relativamente breve. Durante este domingo comenzará a producirse una mejora y para el lunes se espera el ingreso de un centro de alta presión que favorecerá la disminución de la nubosidad y el cese de las precipitaciones.

También comenzará a subir la temperatura. Para el lunes se esperan máximas de 14°C y 15°C, mientras que el ascenso continuará durante los días siguientes.

Las proyecciones indican que hacia mediados de la próxima semana los registros volverán a ubicarse en valores más normales para esta época del año.

Se acaba el invierno

Así que habrá que soportar todavía este domingo de frío, pero al menos no parece que haya que resignarse a otra larga racha invernal. El frío más intenso tiene los días contados y la próxima semana llegará, finalmente, una tregua.

La primavera, aunque todavía tenga que esperar oficialmente unos días, parece empezar a dar algunas señales.