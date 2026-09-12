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Nos tiene hartos

¿Hasta cuándo habrá que aguantar este maldito frío? todavía falta lo peor

El frío ya se instaló y este domingo se registrarán las temperaturas más bajas del fin de semana. La buena noticia es que el descenso será breve.

Lluvias y frío intenso. ¿Hasta cuándo el maldito frìo?

Lluvias y frío intenso. ¿Hasta cuándo el maldito frìo?

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El invierno parece no querer irse. Cuando muchos ya empezaban a pensar en la primavera, una nueva masa de aire frío proveniente del sur volvió a instalar bajas temperaturas en buena parte del territorio nacional y tendrá su momento más intenso durante las primeras horas de este domingo.

Maldito frente frio

El ingreso del frente frío también provocó un aumento de la nubosidad y algunas precipitaciones. Sin embargo, las lluvias serán escasas y de poco volumen, sin que se prevean tormentas ni acumulados significativos.

El domingo será, en principio, la jornada más fría de este episodio. En la zona central del país las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 2°C y 5°C, mientras que en áreas rurales y sectores despejados la sensación térmica podrá ser todavía menor.

En Montevideo y el área metropolitana también se espera una jornada fría, con viento del sur que contribuirá a aumentar la sensación de bajas temperaturas. Las precipitaciones, en caso de producirse, serán principalmente algunos chaparrones aislados y de poca intensidad.

La tregua del frio llega el lunes

La pregunta que seguramente muchos se estarán haciendo es hasta cuándo habrá que seguir soportando este frío. Y, en este caso, la respuesta trae buenas noticias.

El pasaje del frente frío será relativamente breve. Durante este domingo comenzará a producirse una mejora y para el lunes se espera el ingreso de un centro de alta presión que favorecerá la disminución de la nubosidad y el cese de las precipitaciones.

También comenzará a subir la temperatura. Para el lunes se esperan máximas de 14°C y 15°C, mientras que el ascenso continuará durante los días siguientes.

Las proyecciones indican que hacia mediados de la próxima semana los registros volverán a ubicarse en valores más normales para esta época del año.

Se acaba el invierno

Así que habrá que soportar todavía este domingo de frío, pero al menos no parece que haya que resignarse a otra larga racha invernal. El frío más intenso tiene los días contados y la próxima semana llegará, finalmente, una tregua.

La primavera, aunque todavía tenga que esperar oficialmente unos días, parece empezar a dar algunas señales.

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