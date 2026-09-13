Servicios mínimos en el puerto: Sánchez rechazó que sea una "esencialidad lavada"

Sánchez confía en un acuerdo entre TCP y los trabajadores

Consultado sobre si la decisión del Ejecutivo puede interpretarse como una declaración de “esencialidad lavada”, Sánchez rechazó esa lectura y sostuvo que la medida se encuentra en línea con las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El secretario de la Presidencia destacó además el carácter novedoso de la resolución, al señalar que nunca antes en Uruguay se habían decretado servicios mínimos para un sector.

“Uruguay acaba de generar un hito importante”, afirmó Sánchez, al referirse al establecimiento de los servicios indispensables para asegurar el funcionamiento de la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo.

El Gobierno espera que esta medida contribuya a preservar la operativa portuaria mientras empresa y sindicato avanzan hacia un entendimiento que permita poner fin al conflicto.