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Política servicios |

Negociaciones "se vienen encauzando"

Servicios mínimos en el puerto: Sánchez rechazó que sea una "esencialidad lavada"

El secretario de la Presidencia destacó la resolución del Gobierno y sostuvo que permitirá evitar impactos sobre la economía mientras continúa la negociación entre la empresa y el sindicato.

Alejandro Sánchez se refirió a los servicios mínimos en el puerto

Alejandro Sánchez se refirió a los servicios mínimos en el puerto

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, respaldó la decisión del Gobierno de establecer servicios mínimos en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) del puerto de Montevideo, en medio del conflicto que enfrenta a los trabajadores con la empresa.

La resolución determina que, ante eventuales medidas de fuerza, deberá mantenerse un nivel mínimo de funcionamiento de la terminal de contenedores. Para Sánchez, la disposición permitirá que el proceso de negociación continúe sin generar consecuencias mayores para la actividad económica del país.

El jerarca señaló que las conversaciones entre las partes “se vienen encauzando” y expresó su expectativa de que el conflicto pueda resolverse en breve. “Estoy muy confiado en que se pueda arribar en las próximas horas a un acuerdo que le permita a la empresa y al sindicato resolver un problema que nos tiene a todos muy preocupados”, afirmó.

Sánchez confía en un acuerdo entre TCP y los trabajadores

Consultado sobre si la decisión del Ejecutivo puede interpretarse como una declaración de “esencialidad lavada”, Sánchez rechazó esa lectura y sostuvo que la medida se encuentra en línea con las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El secretario de la Presidencia destacó además el carácter novedoso de la resolución, al señalar que nunca antes en Uruguay se habían decretado servicios mínimos para un sector.

“Uruguay acaba de generar un hito importante”, afirmó Sánchez, al referirse al establecimiento de los servicios indispensables para asegurar el funcionamiento de la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo.

El Gobierno espera que esta medida contribuya a preservar la operativa portuaria mientras empresa y sindicato avanzan hacia un entendimiento que permita poner fin al conflicto.

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