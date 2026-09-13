El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, respaldó la decisión del Gobierno de establecer servicios mínimos en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) del puerto de Montevideo, en medio del conflicto que enfrenta a los trabajadores con la empresa.
Negociaciones "se vienen encauzando"
Servicios mínimos en el puerto: Sánchez rechazó que sea una "esencialidad lavada"
El secretario de la Presidencia destacó la resolución del Gobierno y sostuvo que permitirá evitar impactos sobre la economía mientras continúa la negociación entre la empresa y el sindicato.