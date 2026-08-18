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Política Cipriani | San Rafael | hotel

Hotel Casino San Rafael

¿ Qué pasará con el proyecto Cipriani en Maldonado?

Giuseppe Cipriani habló respecto al futuro del hotel-casino San Rafael en Punta del Este y mencionó las dificultades por las que atraviesa el proyecto.

&nbsp;Cipriani en Punta del Este.

 Cipriani en Punta del Este.
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El proyecto de construcción del emblemático complejo hotel-casino San Rafael en Punta del Este sigue en marcha. Así lo confirmó este lunes el empresario Giuseppe Cipriani tras mantener un encuentro oficial con el intendente de Maldonado, Miguel Abella, ocasión en la que despejó dudas sobre la continuidad de la obra y delineó los próximos pasos del emprendimiento.

Si bien la inauguración estaba proyectada inicialmente para este año, los retrasos acumulados obligaron a replantear el calendario. "El proyecto sigue; lástima que no lo podemos abrir este año por varios retrasos que hubo en la obra, pero, seguramente, se abrirá el año que viene", afirmó Cipriani en rueda de prensa, fijando las expectativas para 2027.

Incumplimientos y evaluación de constructora

El empresario fue enfático al señalar que el problema no responde a una falta de recursos financieros. "Falta de dinero no hay. Seguramente fue un incumplimiento. El primer incumplimiento fue el año pasado, este año también y ahora ya está. Hay que tomar decisiones ahora para empezar de vuelta bien", aseveró.

Los diferendos con la actual compañía encargada de los trabajos, Criba —cuyos plazos incumplidos se arrastraban desde finales de 2025— mantienen abierta la posibilidad de un cambio de contratista. Al ser consultado específicamente sobre la continuidad de la empresa, Cipriani indicó que se encuentran "averiguando opciones", aunque aclaró que la sustitución aún no está formalmente confirmada.

Pese al conflicto contractual, el empresario aclaró que la obra no se encuentra totalmente paralizada, ya que actualmente se continúa con el hormigonado de pilotes de la segunda torre y tareas vinculadas al sector del casino, estimando que las actividades a pleno rendimiento se retomarán la próxima semana. Asimismo, calculó que esta situación de demoras le ha generado perjuicios económicos por "millones y millones de dólares".

Reincorporación laboral y diálogo sindical

En el plano social y laboral, Cipriani mantuvo una reunión positiva con las autoridades del Sunca en Maldonado y garantizó la estabilidad para los operarios. Afirmó que todos los trabajadores que se encuentran en seguro de paro y deseen retornar a la obra serán reincorporados de forma inmediata. Paralelamente, se analiza junto al gobierno nacional la posibilidad de reasignar tareas temporarias a empleados que actualmente se forman en la Academia Locanda.

El empresario destacó la absoluta colaboración institucional tanto de la Intendencia de Maldonado como del gobierno nacional, descartando la solicitud de garantías adicionales o exenciones impositivas extraordinarias. "Nos sentamos a ver qué pueden hacer ellos por nosotros en absoluta colaboración", concluyó, valorando el respaldo oficial para destrabar el proyecto a la brevedad.

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