¿ Qué pasará con el proyecto Cipriani en Maldonado?

Los diferendos con la actual compañía encargada de los trabajos, Criba —cuyos plazos incumplidos se arrastraban desde finales de 2025— mantienen abierta la posibilidad de un cambio de contratista. Al ser consultado específicamente sobre la continuidad de la empresa, Cipriani indicó que se encuentran "averiguando opciones", aunque aclaró que la sustitución aún no está formalmente confirmada.

Pese al conflicto contractual, el empresario aclaró que la obra no se encuentra totalmente paralizada, ya que actualmente se continúa con el hormigonado de pilotes de la segunda torre y tareas vinculadas al sector del casino, estimando que las actividades a pleno rendimiento se retomarán la próxima semana. Asimismo, calculó que esta situación de demoras le ha generado perjuicios económicos por "millones y millones de dólares".

Reincorporación laboral y diálogo sindical

En el plano social y laboral, Cipriani mantuvo una reunión positiva con las autoridades del Sunca en Maldonado y garantizó la estabilidad para los operarios. Afirmó que todos los trabajadores que se encuentran en seguro de paro y deseen retornar a la obra serán reincorporados de forma inmediata. Paralelamente, se analiza junto al gobierno nacional la posibilidad de reasignar tareas temporarias a empleados que actualmente se forman en la Academia Locanda.

El empresario destacó la absoluta colaboración institucional tanto de la Intendencia de Maldonado como del gobierno nacional, descartando la solicitud de garantías adicionales o exenciones impositivas extraordinarias. "Nos sentamos a ver qué pueden hacer ellos por nosotros en absoluta colaboración", concluyó, valorando el respaldo oficial para destrabar el proyecto a la brevedad.