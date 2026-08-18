Pereira tildó de payaso a Schipani: "En vez de ser diputado tendría que ir al circo"

“Capaz que en vez de ser diputado tendría que ir al circo. Le convendría cambiar de oficio”, respondió Pereira al ser consultado por el episodio en rueda de prensa.

Schipani había protagonizado el cruce sobre el final de su intervención en la Cámara de Diputados. Allí destacó que Cabildo Abierto acompañaría en general el proyecto y definió a Perrone como “el gran impulsor” de los acuerdos con el oficialismo desde el comienzo del actual período.

“Por las dudas, al diputado Perrone le voy a hacer un regalo para que cuando resuelva dar el paso ya tenga la banderita del Frente Amplio”, expresó antes de desplegar la enseña desde su banca.

El presidente de la cámara, Rodrigo Goñi, intervino inmediatamente y recordó que no estaba permitida la exhibición de carteles, banderas u otros símbolos durante la sesión.

Gesto "muy ofensivo"

Pereira sostuvo que el gesto fue “muy ofensivo” y planteó que la discusión entre los partidos debería mantenerse en el terreno político.

“Yo creo que sería muy ofensivo entregarle una bandera del Partido Colorado a otro integrante de otro partido. A nosotros nos resulta muy ofensivo”, señaló. “Claramente esas son las cosas que luego desprestigian la política”, agregó.

Consultado sobre si la conducta podía ameritar una sanción reglamentaria, el dirigente frenteamplista descartó poner el foco en ese aspecto.

“No se trata de sanción. Creo que debería ir un rato a mirar el espejo y perdonarse”, afirmó.

Para Pereira, Schipani “está ofendiendo la historia de un país”, además de la bandera de Fernando Otorgués, al Frente Amplio y a Cabildo Abierto.

“Está ofendiendo a la mayoría de los uruguayos que decidieron que el gobierno estuviera en manos del Frente Amplio. Y está ofendiendo a otro partido: Cabildo Abierto”, sostuvo.

“Yo pienso que se lo debe reprochar desde Sanguinetti para abajo y todo el mundo”, añadió.

Pereira también defendió el acuerdo que permitió reunir los votos para aprobar en general la Rendición de Cuentas y afirmó que “gana Uruguay” cuando los partidos negocian y alcanzan entendimientos.

Entre los puntos que destacó mencionó los US$ 31 millones adicionales para políticas de infancia, la contratación de 300 policías, mayores recursos para personas en situación de calle y otras reasignaciones presupuestales.

El presidente del FA calificó además como “inexplicable” que la oposición rechazara votar el proyecto en general pese a haber acompañado más de 200 artículos durante su tratamiento en comisión.

A su entender, la decisión tuvo un componente político para “trabar” al gobierno y recordó declaraciones realizadas anteriormente desde el Partido Nacional sobre el rol que tendría la oposición durante la administración frenteamplista.