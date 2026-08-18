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Política realojo | asentamiento | Vivienda

Regularización

Inician el realojo de 40 familias del asentamiento Puesta al Sol

Vivienda inició el realojo de 40 familias del asentamiento Puesta al Sol en Montevideo, marcando el inicio de una intervención urbana y social integral.

Realojo de asentamiento

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El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), mediante la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (DINISU), dio inicio al proceso de realojo de 40 familias procedentes del asentamiento Puesta al Sol, ubicado en la periferia noroeste de Montevideo (Camino de las Tropas, avenida Luis Batlle Berres y calle D).

Las nuevas viviendas, situadas en las inmediaciones del barrio, fueron asignadas con carácter prioritario a hogares en situación de alta vulnerabilidad, contemplando especialmente a familias con mujeres embarazadas, niños en primera infancia y personas en situación de discapacidad.

Una intervención integral que avanza por etapas

El titular de la DINISU, Pablo Cresci, explicó que el operativo —que se extenderá hasta el próximo 22 de agosto— representa la primera fase de una estrategia de transformación urbana integral. "Se trata de un proyecto de relocalización de 40 familias que luego va a ser complementado con una regularización en este mismo lugar" señaló el jerarca.

Las soluciones habitacionales entregadas constan de dos y tres dormitorios. Han sido destinadas tanto a residentes históricos del asentamiento Puesta al Sol (donde un relevamiento realizado en 2025 identificó a 35 hogares) como a familias derivadas de otros puntos de Montevideo, tales como Azara y Albion, Ribera del Miguelete, Cotravi, Maracaná y La Paloma, además de núcleos familiares incorporados a través del programa Uruguay Crece Contigo.

Obras de infraestructura y regularización

Concluida la primera etapa de realojos, el Ministerio de Vivienda profundizará los trabajos en la zona de origen mediante un plan de regularización urbana. Este plan contempla la ejecución y mejora de servicios esenciales e infraestructura básica, incluyendo saneamiento, redes de agua potable, energía eléctrica, alumbrado público y caminería con veredas. Asimismo, se proyecta la edificación de nuevas viviendas para futuras relocalizaciones y la entrega de materiales para la consolidación de los hogares que permanezcan en el área.

Acompañamiento social y comunitario

El proyecto cuenta con un sólido componente de acompañamiento técnico y social diseñado para facilitar la adaptación de las familias al nuevo entorno y promover la integración barrial.

Equipos especializados brindan asistencia permanente a los vecinos en materia de derechos y responsabilidades, mantenimiento de las viviendas y seguimiento del avance de obras. Como parte de la estrategia comunitaria, operan comisiones de seguimiento, espacios de consulta semanal y canales de comunicación directos.

El abordaje social se articula activamente con instituciones de la zona para atender requerimientos particulares y dinamizar la organización local mediante talleres informativos, grupos de mujeres, encuentros con referentes ambientales y diversas propuestas culturales y recreativas orientadas a fortalecer el tejido social.

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