Inician el realojo de 40 familias del asentamiento Puesta al Sol

Las soluciones habitacionales entregadas constan de dos y tres dormitorios. Han sido destinadas tanto a residentes históricos del asentamiento Puesta al Sol (donde un relevamiento realizado en 2025 identificó a 35 hogares) como a familias derivadas de otros puntos de Montevideo, tales como Azara y Albion, Ribera del Miguelete, Cotravi, Maracaná y La Paloma, además de núcleos familiares incorporados a través del programa Uruguay Crece Contigo.

Obras de infraestructura y regularización

Concluida la primera etapa de realojos, el Ministerio de Vivienda profundizará los trabajos en la zona de origen mediante un plan de regularización urbana. Este plan contempla la ejecución y mejora de servicios esenciales e infraestructura básica, incluyendo saneamiento, redes de agua potable, energía eléctrica, alumbrado público y caminería con veredas. Asimismo, se proyecta la edificación de nuevas viviendas para futuras relocalizaciones y la entrega de materiales para la consolidación de los hogares que permanezcan en el área.

Acompañamiento social y comunitario

El proyecto cuenta con un sólido componente de acompañamiento técnico y social diseñado para facilitar la adaptación de las familias al nuevo entorno y promover la integración barrial.

Equipos especializados brindan asistencia permanente a los vecinos en materia de derechos y responsabilidades, mantenimiento de las viviendas y seguimiento del avance de obras. Como parte de la estrategia comunitaria, operan comisiones de seguimiento, espacios de consulta semanal y canales de comunicación directos.

El abordaje social se articula activamente con instituciones de la zona para atender requerimientos particulares y dinamizar la organización local mediante talleres informativos, grupos de mujeres, encuentros con referentes ambientales y diversas propuestas culturales y recreativas orientadas a fortalecer el tejido social.