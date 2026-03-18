Rafael Correa dijo que condena en su contra en Ecuador "es una payasada"

"Nuestro juicio y condena es una payasada. El rey de Bélgica me otorgó el asilo político ¿Usted cree que Europa va a darle el asilo político a un corrupto?", respondió Correa.

"El organismo que mejor se ha comportado es Interpol, es tan burda la persecución que le ha rechazado decenas de peticiones de alerta roja, a mí y a todos los investigados en ese caso, porque es una verdadera payasada", sentenció el expresidente. Sobre la situación en la región, denunció que "Ecuador vive una narco dictadura y Latinoamérica ni siquiera se entera".

Correa ya entrevistó a Topolansky y en los próximo días hará lo mismo con Cosse y con el dirigente del Frente Amplio Rafael Michelini. En ese sentido, reconoció que extraña a los fallecidos expresidente uruguayo José Mujica y al Papa Francisco, a quienes definió como "dos grandes amigos".

"Lucía (Topolansky) es una queridísima compañera, estar dos horas con ella es un deleite, se aprende muchísimo". añadió.

Correa afirmó que le hubiera gustado además reunirse con el presidente Yamandú Orsi. "Pero realmente yo entiendo el cuidado del señor presidente", sentenció. "Vengo por trabajo, para hacer de entrevistas, de esto parcialmente vivo", según el expresidente ecuatoriano.