Reencuentro en la chacra de José Pepe Mujica

Sin embargo, lejos de nostalgias, la conversación derivó rápidamente hacia el presente y su proyección hacia el futuro, precisamente a pocos días antes de la asunción de un nuevo gobierno del Frente Amplio, en esta ocasión encabezado por Yamandú Orsi.

La “juntada” de estos cuatro luchadores, posibilitó intercambiar opiniones, certezas y esperanzas acerca de la nueva etapa de gobierno que transcurrirá durante los próximos cinco años y aún más allá en el tiempo.

(Engler, Topolansky, Rosencof, Manera y Mujica)

De todas formas, El Ruso Rosencof aseveró que de acuerdo con nuestra vieja tradición “lo conversado entre nosotros queda compartimentado”, ya que además, la charla fue mantenida en privado.

Jugo de naranja así como agua mineral con y sin gas sirvieron para atemperar la cálida jornada de un domingo estival en el cual la temperatura ambiente sobrepaso los 33 grados en la chacra de rincón del Cerro.

El neurocientífico Henry Engler, creador y ex director del CUDIM (Centro Uruguayo de Imagenología Molecular) radicado en Suecia desde hace varios años; Mauricio Rosencof, escritor poeta, dramaturgo, periodista y ex Director de Cultura de la Intendencia de Montevideo y a punto de publicar un nuevo libro; Jorge Manera, ingeniero civil y el ex Presidente y líder del MPP (Movimiento de Partición Popular) José Mujica, departieron asimismo con la ex senadora, referente del MPP y vice Presidenta de la República Lucía Topolansky.

Estos “sobrevivientes que pasaron durante años en calabozos y pozos insalubres recluidos en condiciones infrahumanas y a quienes los militares les comunicaron que “ya que no pudimos matarlos, vamos a volverlos locos”, recobraron la libertad en marzo de 1985 “sin cartas en la manga” -recordada conferencia de prensa en Conventuales- e inmediatamente pusieron manos a la obra en la reconstrucción de su organización política y su adecuación a los cambios sociales, culturales y políticos de la sociedad uruguaya y continental.

“Derrotado solo está aquel que deja de luchar”

(Conferencia en Conventuales 1985)

Crónica de Jorge Yuliani.