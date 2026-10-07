Respaldo de El Abrazo a Álvaro Danza ante denuncias del Partido Nacional

Es por esa razón que "no vamos a esquivar el control ni las observaciones que puedan surgir", subraya. "Al contrario, los procedimientos administrativos deben cumplirse, las decisiones deben ser transparentes y, cuando se detecta un error, corresponde corregirlo", enfatiza.

Respaldo a Danza

Sostiene que "eso es lo que ocurrió en el episodio conocido públicamente en las últimas horas". Álvaro Danza reconoció que existió un error en una resolución de contratación, explicó la situación y dispuso que se instrumentaran los mecanismos necesarios para adecuarla a la normativa".

Por esta razón, para El Abrazo, "una cosa es señalar un error y otra muy distinta es convertirlo, sin más, en una condena sobre toda una gestión".

Dice la organización que no acepta que "se confunda el legítimo ejercicio del control institucional con la construcción permanente de un clima de sospecha alrededor de ASSE y de quienes tienen la responsabilidad de conducirla". Y subraya que "Álvaro Danza debe ser valorado por el conjunto de su trabajo al frente de ASSE, por las decisiones que toma, por las transformaciones que impulsa, por cómo administra los recursos públicos y, fundamentalmente, por la capacidad del prestador público de responder cada vez mejor a las necesidades de sus usuarios. Y en esa discusión hay mucho para debatir".

Sobre el control

"El control es parte de la democracia. La transparencia también. Pero la gestión pública no puede quedar reducida al titular del día", agrega más adelante.

"Desde El Abrazo vamos a defender una discusión política de fondo sobre ASSE, sobre qué Estado queremos, qué salud pública queremos construir y cómo lograr que el prestador público sea cada vez más fuerte, eficiente y capaz de garantizar derechos", indica.

Y culmina afirmando que "las observaciones se responden con información". Los errores se corrigen. Las responsabilidades se asumen. Y las gestiones se juzgan por su trabajo y sus resultados".

Denuncia y aclaración

La denuncia del Partido Nacional fue explicada por el diputado Amín Niffouri, quien afirmó que "el 4 de junio del 2026, el doctor Danza, como presidente de ASSE, compró y contrató camas en la Española, junto con otras mutualistas, y participó de esa resolución y lo votó". Cosa que no podía ni puede hacer".

En respuesta, el diputado Federico Preve dijo que la denuncia está en vías de solucionarse.

Hay una licitación pública por primera vez en ASSE para la contratación de CTI a privados, cosa que no sucedió nunca. Se llevó a cabo por la gerencia general, y el proceso finalizó con una resolución de Directorio y el error administrativo estuvo en la resolución del Directorio, pero todo el proceso fue transparente y de competencia en una situación donde ASSE destina, desde hace muchos años, decenas de millones de pesos y de dólares al sector privado, y fue la primera vez que se realizó una licitación pública", remarcó.

Sobre el error de la firma de Danza, dijo que este "se subsana internamente dentro de ASSE".