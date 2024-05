Retirados militares ultraconservadores piden intervenir militarmente a la Policía

Batalla, a Las Piedras

Si bien sus primeros comunicados empezaron a circular con mayor intensidad desde mediados de mayo, el 18 de mayo, aniversario de la Batalla de Las Piedras, emiten un “Bando Militar nro. 001”, un día después de lanzar esta suerte de programa de reivindicaciones.

"Saludamos a todos los combatientes de nuestra patria e informamos que compartimos y apoyamos el discurso del comandante en jefe del Ejército el día 18 de mayo, acá no sobra ningún combatiente para pasar al corrupto Ministerio del Interior, acá la solución no es apoyar a la Policía, la solución es profesionalizar la Policía y sanearla de los corruptos, para eso no queda otra solución que intervenir directamente al Ministerio del Interior, colocando en todas las jefaturas y direcciones a oficiales en actividad y poniendo a la Escuela Nacional de Policía bajo el mando del director de la Escuela Militar hasta que se solucione el grave problema de la seguridad pública, terminando con la corrupción y los curros del 222 y del 223. Que la Policía recupere su carácter de combatiente y salgan a derrotar a la delincuencia que campea". (Letras en negrita de redacción).

El actual director de la Escuela Militar, general Pablo González, no debe estar cómodo con esta declaración, pero no hemos podido recabar su opinión. De todas formas, la propuesta seguramente define más el cargo que su ocasional director. Hasta el momento, las autoridades del Ministerio del Interior consultadas prefirieron guardar silencio.

A esta propuesta figuran una serie de demandas sobre el tema “presos políticos” y “Marcha del Silencio”.

En el comunicado expresan: "Un saludo a los prisioneros políticos militares, encerrados por la Justicia subversiva y bolche, ya los rescataremos, camaradas” y el mensaje termina diciendo: "A los curradores de los derechos humanos les decimos que si no querían perder familiares, no se hubieran metido en una guerra para convertir nuestra patria en una Cuba comunista".

Previa a esta declaración, el grupo, que firma como “Patria o Muerte, Infantería del Uruguay”, había editado un video grabado durante los ensayos de unidades del Ejército para el desfile en Las Piedras con amenazas a la izquierda y la posibilidad de un gobierno del Frente Amplio.

Cuando el video con amenazas a la izquierda motivó una investigación del comandante en jefe del Ejército, el general Stevenazzi, en una maniobra de contrainteligencia el grupo “Patria o Muerte” le adjudicó la realización del mismo al coronel retirado Arquímedes "Quito" Cabrera, integrante de la agrupación ultraderechista Celeste y Blanca junto a la escritora Mercedes Vigil, que votaron en blanco cuando el plebiscito de la LUC por considerar que el Gobierno de Lacalle era "tibio", exigiendo además la libertad de los "presos políticos".

Del Goyo Álvarez a Dios

El grupo "Patria o Muerte", que a veces también firma como "Patria o Muerte, Infantería Uruguay", tiene por su relato un claro perfil ultraderechista y cada tanto agregan un perfil católico. Apelando a los dirigentes más “democráticos” de la historia uruguaya, algún comunicado con la famosa frase del expresidente Jorge Pacheco Areco: “En la patria de los libres no hay lugar para los débiles”.

Si bien en el mensaje en el vídeo y en algunos anteriores el grupo opta por el nuevo triunfo de la coalición multicolor, de cara al 18 de mayo, en un mensaje dirigido a la “familia militar”, toma distancia como en las florecientes épocas de los gobiernos militares de los partidos políticos.

Como si fuera un grupo institucional, emiten el Bando Militar nro. 001.

“Bando Militar nro. 001: ‘Montevideo 18 de mayo, 2024. Ante un nuevo aniversario de la Batalla de Las Piedras y del Día del Ejército Nacional, un grupo de ciudadanos civiles y militares de todas las jerarquías en actividad y retiro, nos dirigimos a los militares en actividad y retiro ante la inminencia de un nuevo acto electoral a tener en cuenta en el momento de ejercer nuestro derecho ciudadano de votar que, lamentablemente, los intereses políticos partidarios no son los mismos que los del pueblo de a pie. A los militares de todas las épocas y todas las jerarquías los exhortamos a mantener la equidistancia de todos los partidos políticos, ya que desde su fundación las FFAA son de la nación y no del poder político de turno. Constituyen el último bastión y reserva moral de la patria contra cualquier tipo de avasallamiento de la Constitución, cualquiera sea su origen. Desde el retorno a la democracia, las FFAA han sido denostadas, insultadas y reducidas a su mínima expresión por políticos de todos los partidos. En este gobierno se ha batido el récord de camaradas detenidos por defender la patria y los que trajeron la desgracia a este país hoy están sueltos y cobrando ‘pensiones por terroristas’, algunos de esos beneficiarios jamás pagaron por sus crímenes, ante la complicidad por acción u omisión de los actuales gobernantes. Señores políticos respeten a los hombres y mujeres de las FFAA, porque ellos son la garantía del actual sistema democrático de gobierno y hoy ustedes disfrutan de este sistema gracias a que en la década infame las FFAA fueron empeñadas por orden del Poder Ejecutivo en la lucha contra la subversión, si no hoy seríamos Cuba, así que Sres. políticos, cuando miren a un militar, sepan y tengan presente que el cargo que hoy ocupan es gracias a ellos. A los camaradas en actividad, estamos con ustedes, hasta las últimas consecuencias. G.P.U. Dios Patria o Muerte".

Historial

Este grupo no es nuevo aunque ha tomado como decíamos virulencia de difusión en este mes.

En octubre del 2022 en Caras y Caretas dábamos cuenta de que un grupo de oficiales retirados y en actividad pertenecientes al grupo "Patria o Muerte" habían lanzado fuertes críticas a la decisión de suprimir las vacantes al grado de coronel, decisión que ahora el presidente Lacalle y el ministro de Defensa García intentan remediar enviando un proyecto de ley al Parlamento.

Un grupo bastante activo que vale recordar, el grupo de oficiales "Patria o Muerte", fue el único que ha emitido mensajes semipúblicos reivindicando que no se supriman las vacantes al grado de coronel y, según ellos, “viene logrando la adhesión de otros camaradas de armas para llevar adelante un recurso contra la decisión y cuentan con el respaldo del Centro Militar”.

Los oficiales del grupo “Patria o Muerte” hablaron con el abogado Pablo Leiza Zunino, el que presentó la demanda contra la reforma del Frente Amplio, eso fue en 2020 y abarcó a más de 500 oficiales de las tres fuerzas. Entre los grupos organizados que se suman a la medida y que ya vendrían juntando más de 149 oficiales, se encuentran "Lanza y Sable" y, desde el norte, el grupo "Honor y Dignidad" que tiene como 450 integrantes todos retirados de Rivera y Artigas.

El grupo fue bastante activo además en el impulso del general que sustituiría sobre el fin de su mandato al general Fregossi, en lo que era una clara medición de corrientes internas dentro del Ejército.

Decíamos en octubre del 2022: “Todos estos grupos promueven la asunción como comandante en jefe para febrero del 2023 del general Jorge Fernández, que como se recordará su venia no contó en el Parlamento con el apoyo del Frente Amplio, ya que lo cuestionó por su intervención directa en el proceso que le permitió al coronel (r) Pedro Mato, prófugo de la Justicia uruguaya y de la italiana (implicado en el asesinato del obrero de Treinta y Tres, Luis Batalla), realizar la ‘revista de existencia’, un trámite indispensable para cobrar su jubilación como retirado militar”.

Por derecha el ascenso corresponde al general Mario Stevenazzi, pero los grupos que promocionan a Fernández se quieren plegar a la excepción hecha por los Gobiernos del Frente Amplio cuando ascendieron a Guido Manini Ríos. El que sin dudas viene siendo desautorizado es el actual comandante en jefe Gerardo Fregossi sobre el cual, según varios de los grupos nombrados, Fernández descalificó expresando a sus jefes y oficiales en el casino de la Escuela de Equitación, "que este ‘inútil y cobarde’ que se cagó hasta con el Gallineta del ESMADE, ya debería haberse ido o sacarlo a patadas en el culo".

Este grupo además venía reivindicando la figura del coronel Lorenzo Latorre.

Gorilas en la niebla

Sin ánimo de herir sensibilidades, “gorilas y gorilazo” fue la expresión utilizada por civiles y militares contra los golpes de Estado tan populares en los 70. Hay una disputa política por la jefatura de la conducción de los desfiles de los reservistas militares, como una demostración de poder interno.

De un lado el coronel retirado Arquímedes “Quito” Cabrera, que cobró mayor notoriedad pública cuando el plebiscito sobre la LUC junto a la agrupación Blanca y Celeste, junto a la escritora Mercedes Vigil, convocaron a votar en blanco por considerar al Gobierno de Lacalle como tibio y le tiraron el fardo de elaborar el video del 18 de mayo con amenazas hacia la izquierda.

“Patria o Muerte” es liderado por el coronel retirado Heber Cappi de la Logia Tenientes de Artigas, estuvo en el Partido Nacional como asesor en 2019 y fue convencional; desde hace un tiempo trabaja para Cabildo y en forma directa con el senador Manini.

Uno de los reivindicados por el grupo es del Batallón nro. 14 de paracaidistas y admirado por su fuerte discurso anticomunista, el capitán Bique, hijo del coronel retirado Gustavo Bique, hermano del también coronel retirado Gustavo Bique y del capitán de navío retirado, Sergio Bique.

Bique es un apellido que suena en la historia del terrorismo de Estado; el capitán Adi Bique integraba el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas en los 70 y fue procesado por delitos de lesa humanidad.

En el desfile de los reservistas militares del ejército del 18 de mayo desfilaba una disputa soterrada no solo por la correlación de fuerzas dentro de esa unidad, sino midiendo las posibilidades de incidencia en la política uruguaya.

Silencio

En el año 64 el recién ascendido a general, Mario Aguerrondo, funda la Logia Tenientes de Artigas; para algunos integrantes del sistema político no representaba una amenaza porque el poder civil era fuerte, otros miraban con desconfianza su prédica a favor del golpe de Estado en Brasil y a otros les parecía ajeno en un país como Uruguay que los militares tomaran el poder o resolvieran en el escenario político nacional sus tensiones internas. Luego esas contradicciones se expresaron durante la tregua armada de 1971 con los tupamaros, el golpe dentro del golpe de 1976 contra el nacionalista Aparicio Méndez por parte de un teniente de Artigas, como el general Gregorio “Goyo” Álvarez, el “pacto de la buseca ” o tantos otros acuerdos y desacuerdos que repercuten en la vida política, donde se “cocina” la política de verdad.

Ninguno de los precandidatos de los partido Nacional y Colorado, ni dirigentes de Cabildo Abierto, ni el exministro de Defensa Javier Garcia ni el actual, ni autoridades del Ministerio del Interior, pero tampoco legisladores integrantes de las Comisiones de Defensa, tanto del Senado como de Diputados, se han querido pronunciar sobre estos comunicados. Probablemente reine la poca significancia de este grupo que integran retirados y militares en actividad, al menos hasta el 2022.

Pero corren tiempos del negacionismo, de mantener secuestrada la verdad sobre el destino de los detenidos desaparecidos, de habilitar para tomar como cierto la lectura de los Archivos del Terror, de prisiones domiciliarias para terroristas de Estado, de atentados simbólicos contra placas recordatorias o arrojar huesos en locales de derechos humanos o seguir sosteniendo en estrados judiciales y los 14 de abril, el valor patriótico de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.

Gracias Muchachos

Este articulo salió publicado ayer viernes en la Revista Caras y Caretas. Sobre la tarde, Patria O muerte difundió el mismo por WhatsApp adelantándose a la publicación digital. Si bien el objetivo como siempre es exponer mis posibles fuentes de información manejando nombres de militares que consideran de izquierda, se agradece tan desinteresada campaña de difusión de nuestro trabajo periodístico.