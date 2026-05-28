Crímenes de la dictadura: tenemos "una oposición cuya ultraderecha ya está en el negacionismo"

La senadora calificó la medida como “una buena noticia” y destacó la actuación del fiscal, a quien definió como una figura clave en el avance de múltiples condenas por delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

En ese sentido, recordó que el tema venía siendo objeto de debate dentro de la bancada oficialista y que el senador Oscar Andrade había impulsado un proyecto de ley orientado a impedir el cobro de haberes por parte de militares requeridos por la Justicia. Según explicó, existían distintas posiciones sobre si era necesario avanzar mediante una norma específica o si la situación podía resolverse por otras vías administrativas y judiciales.

Discursos negacionistas

La legisladora apuntó directamente contra discursos que, según afirmó, quieren relativizar los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Moreira cuestionó particularmente recientes declaraciones del senador nacionalista Sergio Botana, quien puso en duda la cifra de detenidos desaparecidos y afirmó que eran “30 desaparecidos y no 205”.

Para la senadora frenteamplista, ese tipo de expresiones forman parte de una estrategia de negacionismo que intenta desacreditar décadas de trabajo de organizaciones de derechos humanos y de investigaciones judiciales y académicas. "Tenemos una oposición cuya ultraderecha ya está en el negacionismo", afirmó durante la entrevista.

Moreira también criticó a la senadora nacionalista Graciela Bianchi por sus intervenciones públicas en defensa de militares presos en la cárcel de Domingo Arena. Según expresó, la dirigente ha promovido un discurso que instala la idea de que los represores son víctimas de persecución política, desconociendo las condenas judiciales por delitos de lesa humanidad.

La legisladora sostuvo que estas posiciones representan un retroceso democrático y advirtió que generan un clima similar al que existía décadas atrás, cuando todavía predominaban discursos de justificación o silencio sobre el terrorismo de Estado. “Da la impresión de que es el paisaje de hace treinta o cuarenta años”, señaló.