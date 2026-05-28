Preocupa a Fucvam la falta de recursos para vivienda en la Rendición de Cuentas

"Hay una promesa del gobierno de duplicar el presupuesto para la vivienda", precisó Cal. Y agregó que esta estaba incluida entre las 48 prioridades anunciadas en campaña por el actual presidente Yamandú Orsi. El presupuesto "no lo reflejó", indicó, y agregó que "la expectativa pasa entonces a la Rendición de Cuentas, con la idea de que con reasignaciones se llegue a lo prometido, pero no pasó".

"Estamos analizando convocar a una conferencia de prensa y anunciar un plan de movilizaciones", indicó. La conferencia sería convocada para comienzos de junio una vez que la federación haya completado todas sus instancias de consulta.

Rendición de Cuentas con restricciones

La Rendición de Cuentas no incluye nuevos gastos sino que hace centro en la reasignación de recursos ya presupuestados entre los distintos incisos de la Administración.

En este sentido el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió los lineamientos para elaborar la próxima Rendición de Cuentas: no habrá aumento neto del gasto y cualquier nueva iniciativa deberá financiarse con reasignaciones internas; "no prevé incrementos netos en el nivel de crédito presupuestal" y, por tanto, las propuestas de los ministerios deberán ajustarse al criterio de "costo cero".

Las cuatro prioridades para este periodo serán, de acuerdo al MEF, fortalecimiento de políticas vinculadas a infancia, fortalecimiento de inversiones y recursos asignados a políticas de seguridad, foco en personas en situación de calle y fortalecimiento de dispositivos de empleo.