Danza cruzó a diputado nacionalista por insinuaciones sobre compras de camionetas Hyundai

Las acusaciones de la oposición y el debate por los porcentajes

La polémica se encendió cuando el diputado Casaretto cuestionó públicamente los detalles de la compra de los vehículos de marca Hyundai, señalando que las autoridades estatales contaron con el plazo de un año para realizar un llamado a licitación pública y no lo hicieron. En su argumentación, el legislador nacionalista fue más allá de este episodio puntual y expuso cifras globales sobre la operativa del prestador de salud pública. Según los datos publicados por Casaretto, el 96% de las adquisiciones de ASSE durante el año 2025 se canalizaron a través de mecanismos de compra directa, una tendencia que, según afirmó, trepó al 97% en lo que va del corriente año 2026. Con estos elementos, el diputado concluyó su reclamo cuestionando los motivos políticos por los cuales la bancada del Frente Amplio se niega a habilitar una investigación parlamentaria sobre la conducción de Danza.

La réplica de Danza y el amparo legal en el TOCAF

El presidente de ASSE replicó los cuestionamientos acusando al legislador de omitir información fundamental que consta en el propio expediente de la resolución. Danza aclaró que, lejos de existir una omisión o falta de previsión, la institución formalizó un llamado a licitación pública para la compra de los minibuses, el cual terminó declarándose desierto debido a la falta de ofertas válidas o convenientes. El jerarca explicó que ante este escenario, el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) habilita legalmente a los organismos del Estado a proceder mediante el mecanismo de compra directa por excepción para evitar el desabastecimiento de servicios esenciales.

Asimismo, Danza enfatizó un dato clave que desactiva las sospechas de irregularidad jurídica: el procedimiento en cuestión no recibió ninguna observación por parte del Tribunal de Cuentas de la República. El titular de ASSE subrayó que esta validación del organismo de control técnico figuraba de manera explícita en los mismos documentos que el diputado nacionalista utilizó para realizar su denuncia pública.

El contraataque con un antecedente de la gestión anterior

Para fundamentar su defensa y reclamar "rigor" en el análisis de los procedimientos, Danza equiparó la situación actual con una transacción idéntica realizada durante el año 2023, bajo la administración de los partidos de la coalición multicolor. Según detalló el presidente de ASSE, en aquella oportunidad se llevó a cabo una compra de características similares, que involucró a la misma marca de vehículos, la misma empresa automotora y la misma cantidad de unidades.

Sin embargo, el jerarca marcó una diferencia sustancial entre ambos casos: la adquisición de 2023 se realizó de forma directa y sin que mediara ningún llamado a licitación previa. Como consecuencia de esa omisión en el proceso, aquella compra sí fue formalmente observada por el Tribunal de Cuentas. Con este argumento, Danza cerró su respuesta reclamando al legislador que se examine la totalidad de los expedientes antes de instalar sospechas públicas, concluyendo que la verdadera transparencia exige el manejo de datos precisos y no de insinuaciones políticas.