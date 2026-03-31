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Política Río Negro | intendencia | Levratto

Después de 20 años

Río Negro: el frenteamplista Levratto logra aprobar el presupuesto por unanimidad

La Intendencia de Río Negro informó que el presupuesto es de 13.000 millones de pesos y la mitad se destinará a inversión.

El intendente de Río Negro, Guillermo Levratto.

El intendente de Río Negro, Guillermo Levratto.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
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En las últimas elecciones departamentales el Frente Amplio logró volver al gobierno en algunos departamentos del interior, por ejemplo Río Negro. Así las cosas, y por primera vez en 20 años, en las últimas horas la Junta Departamental de Río Negro aprobó por unanimidad el presupuesto elaborado por la intendencia, que desde julio del año pasado es liderada por el frenteamplista Guillermo Levratto. La última vez que esto sucedió fue en el primer mandato del nacionalista Omar Lafluf (2005-2010). Actualmente, el cuerpo legislativo departamental está integrado por 16 ediles del Frente Amplio (FA), diez del Partido Nacional (PN) y cuatro del Partido Colorado (PC).

Para Levratto, la aprobación por unanimidad “es una meta cumplida desde el punto de vista del objetivo político”. “Nosotros aspiramos a un gobierno de diálogo, de cercanía, de acercar las partes".

El intendente señaló que concurrió dos veces a la comisión de la Junta Departamental que estudió el presupuesto para “dar la cara y plantear con seriedad que para nosotros no es solamente un instrumento contable, sino que, en realidad, es un instrumento que permite el desarrollo de las políticas públicas en el quinquenio”. “Es un muy buen inicio, sobre todo, porque para cualquier intendencia el tener su propia ley implica una tranquilidad”, manifestó Levratto en diálogo con La Diaria.

Presupuesto de 13.000 millones de pesos

Según informó la Intendencia de Río Negro, el presupuesto es de 13.000 millones de pesos y la mitad se destinará a inversión. El programa de obras del gobierno departamental representa alrededor de 6.000 millones de pesos; se priorizará la infraestructura vial, la caminería rural, el alumbrado público, la gestión de residuos y proyectos estratégicos vinculados al desarrollo productivo, la logística, el turismo y la generación de empleo.

Asimismo, el edil del FA Guillermo Techera señaló que “hay una gran apuesta” entre todos los partidos políticos para que Río Negro “se fortalezca como ciudad universitaria”. “Estamos hablando del fortalecimiento de diferentes emprendimientos que ayuden [con el] alojamiento de estudiantes, que ayuden a la formación y expansión de la UTEC como centro de formación regional”, detalló.

A su vez, Levratto apuntó que se van a invertir aproximadamente 30 millones de pesos para ampliar el relleno sanitario de Fray Bentos. Además, adelantó que se está proyectando desarrollar el “termalismo” en un padrón contiguo al balneario Las Cañas. “Estamos queriendo iniciar ese proceso, que implica el fraccionamiento, la atracción de inversiones para un hotel y las piscinas públicas”, para “fortalecer lo que se llama la cadena de valor turística”, afirmó.

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