Río Negro: el frenteamplista Levratto logra aprobar el presupuesto por unanimidad

Presupuesto de 13.000 millones de pesos

Según informó la Intendencia de Río Negro, el presupuesto es de 13.000 millones de pesos y la mitad se destinará a inversión. El programa de obras del gobierno departamental representa alrededor de 6.000 millones de pesos; se priorizará la infraestructura vial, la caminería rural, el alumbrado público, la gestión de residuos y proyectos estratégicos vinculados al desarrollo productivo, la logística, el turismo y la generación de empleo.

Asimismo, el edil del FA Guillermo Techera señaló que “hay una gran apuesta” entre todos los partidos políticos para que Río Negro “se fortalezca como ciudad universitaria”. “Estamos hablando del fortalecimiento de diferentes emprendimientos que ayuden [con el] alojamiento de estudiantes, que ayuden a la formación y expansión de la UTEC como centro de formación regional”, detalló.

A su vez, Levratto apuntó que se van a invertir aproximadamente 30 millones de pesos para ampliar el relleno sanitario de Fray Bentos. Además, adelantó que se está proyectando desarrollar el “termalismo” en un padrón contiguo al balneario Las Cañas. “Estamos queriendo iniciar ese proceso, que implica el fraccionamiento, la atracción de inversiones para un hotel y las piscinas públicas”, para “fortalecer lo que se llama la cadena de valor turística”, afirmó.