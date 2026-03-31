En las últimas elecciones departamentales el Frente Amplio logró volver al gobierno en algunos departamentos del interior, por ejemplo Río Negro. Así las cosas, y por primera vez en 20 años, en las últimas horas la Junta Departamental de Río Negro aprobó por unanimidad el presupuesto elaborado por la intendencia, que desde julio del año pasado es liderada por el frenteamplista Guillermo Levratto. La última vez que esto sucedió fue en el primer mandato del nacionalista Omar Lafluf (2005-2010). Actualmente, el cuerpo legislativo departamental está integrado por 16 ediles del Frente Amplio (FA), diez del Partido Nacional (PN) y cuatro del Partido Colorado (PC).
Después de 20 años
Río Negro: el frenteamplista Levratto logra aprobar el presupuesto por unanimidad
La Intendencia de Río Negro informó que el presupuesto es de 13.000 millones de pesos y la mitad se destinará a inversión.