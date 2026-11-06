AUF desarticuló red de porteros que permitía ingreso de hinchas en lista negra

Cuando se le dio cuenta a Fiscalía, le exigieron los datos personales de ella, algo que llegó hasta el Área de Seguridad de la AUF. Desde la Asociación comenzaron a buscar en el sistema el momento en que ingresó esta persona pero su QR con la entrada no aparecía registrado.

El periodista agregó que las autoridades fueron a ver en las cámaras de seguridad el ingreso de esta persona. Ante esto se dieron cuenta de que esta persona ingresó por la puerta junto a otros hinchas sin pasar el QR con la entrada.

Esto derivó en una investigación interna de la AUF en la que desarticularon una red de porteros que permitían el ingreso de personas en la lista negra a los estadios. Como consecuencia, dos funcionarios fueron echados de sus cargos este viernes.