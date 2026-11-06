AUF desarticuló red de porteros que permitía ingreso de hinchas en lista negra

Horas después de darse a conocer el fallo contra Nacional y Liverpool, una nueva noticia sacudió el ámbito político del fútbol uruguayo. Tras una investigación interna, la AUF desbarató una red de porteros que permitían el ingreso de personas que se encuentran en lista negra.
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Según informó Ernesto Faria en el programa Tarde de Fútbol, que durante el encuentro entre Nacional y Liverpool, una petaca lanzada desde la tribuna negriazul impactó contra una parcial del equipo albo. Esto derivó en que debiera ser atendida por personal médico en el Gran Parque Central.
Ante esto, según detalló, a la policía “le llamó la atención que lo único que quería hacer era irse del estadio, sin radicar la denuncia”.
Cuando se le dio cuenta a Fiscalía, le exigieron los datos personales de ella, algo que llegó hasta el Área de Seguridad de la AUF. Desde la Asociación comenzaron a buscar en el sistema el momento en que ingresó esta persona pero su QR con la entrada no aparecía registrado.
El periodista agregó que las autoridades fueron a ver en las cámaras de seguridad el ingreso de esta persona. Ante esto se dieron cuenta de que esta persona ingresó por la puerta junto a otros hinchas sin pasar el QR con la entrada.
Esto derivó en una investigación interna de la AUF en la que desarticularon una red de porteros que permitían el ingreso de personas en la lista negra a los estadios. Como consecuencia, dos funcionarios fueron echados de sus cargos este viernes.