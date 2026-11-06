Santiago Peña fue detenido por la Justicia de Paraguay

El equipo fiscal remitió la orden directamente a la Comandancia de la Policía Nacional para su cumplimiento obligatorio y captura del titular del Poder Ejecutivo.

En el año 2023, Santiago Peña declaró ser accionista de Ueno Holding por valor de G. 6.144 millones que luego fueron vendidas en abril de 2025, un CDA de G. 2.400 millones en Ueno y un bono de Itti; su hermano, figura como socio de U Holding SARL, por medio de la cual el grupo controlaría Ueno.

Hechos denunciados en contra el ex presidente de Paraguay

La denuncia presentada por un grupo de legisladores este jueves 5 de noviembre, que amplía la ya presentada el 22 de octubre de 2025, contra el presidente de la República Santiago Peña Palacios, señala tres hechos nuevos que se vinculan con la denuncia original sobre los intereses del mandatario y su entorno con el grupo Ueno.

Al respecto, se tiene que las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), principalmente Carlos Carvallo, conocieron desde abril de 2026 los problemas de Ueno y, a pesar de ello, no activaron a tiempo las herramientas legales para evitar la crisis que estalló esta semana.

En cuanto a los depositantes públicos del IPS, de la Itaipú Binacional, de la Entidad Binacional Yacyretá, el Ministerio de Economía y otras entidades más, colocaron fondos del Estado en Ueno, por lo que los denunciantes solicitaron establecer, decisión por decisión, si el Estado es víctima o si actuaron en connivencia entre sí.

Refieren que con la intervención del BCP y la decisión de iniciar la resolución de Ueno Bank, “el riesgo se convirtió en perjuicio: los fondos públicos que superan la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos (G. 228,3 millones por depositante) dependen ahora del balance de exclusión”.