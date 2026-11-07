Sánchez: "Hoy no son creyente, pero reconozco en León XIV una voz que vale la pena escuchar"

La visita a Casavalle

La visita del pontífice a Casavalle será acompañada por el presidente Yamandú Orsi y por varias autoridades nacionales. Una de ellas será el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. El jerarca, se expresó en su cuenta de X sobre lo que significa volver al barrio que lo vio nacer: "Este sábado voy a volver a Casavalle, el barrio donde crecí, para escuchar al papa León XIV junto a mi vieja, la misma que me acercó a la Iglesia y, sin saberlo, a mi primera experiencia de militancia en el merendero. Hoy no soy creyente, pero reconozco en León XIV una voz que vale la pena escuchar. Una voz que nos recuerda que no podemos ser indiferentes frente a la pobreza, que la dignidad humana tiene que estar por encima de cualquier interés y que no alcanza solo con ayudar a quienes más lo necesitan, sino que también hay que transformar las causad de la desigualdad. Y porque compartimos una misma fe: la fe en que otro mundo es posible y que vale la pena luchar para construirlo".