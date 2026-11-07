Inumet prevé un fin de semana con marcado contraste climático: sábado gris y ventoso, domingo con sol

El factor determinante del sábado será la persistencia de los vientos del sector sur y sudoeste, cuyas intensidades medias oscilarán entre los 20 y 40 km/h, alcanzando rachas de hasta 50 km/h en la costa. Esta condición mantendrá una sensación térmica fresca, con registros máximos que apenas rozarán los 16 °C a 18 °C en el sur. En el norte del país, el ambiente se presentará algo más templado, aunque persistirá la nubosidad variable durante gran parte del día. La mejora de las condiciones comenzará a insinuarse de forma gradual recién hacia el final de la tarde o primeras horas de la noche.

Domingo: jornada despejada y paulatino aumento de la temperatura

El panorama cambiará de manera radical de cara al domingo en todo el territorio uruguayo. El informe oficial confirma la disipación completa del manto nuboso, dando paso a una jornada con cielos claros y de muy baja probabilidad de lluvias.

La rotación de los vientos hacia el sector norte favorecerá una rápida recuperación de los valores térmicos. Si bien las primeras horas del domingo registrarán mínimas frescas —con marcas de entre 8 °C y 11 °C en el interior rural—, por la tarde las temperaturas máximas treparán hasta los 22 °C en el área metropolitana y superarán los 25 °C en la región norte. Este ambiente soleado y agradable marcará la pauta del inicio de la semana entrante, manteniendo la estabilidad atmosférica en los días subsiguientes.