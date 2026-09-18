Sagrado pero violable: un debate abstracto con poca expectativa en resultados prácticos

Sobre el tema, las diferencias que se desatan también se ven entre abogados penalistas consultados por Caras y Caretas.

Las diferencias de forma y fondo

El penalista Marcelo Domínguez dijo que “estoy en contra porque, primero, no es constitucional, pero además no creo que repercuta en materia de seguridad. En los barrios con luz que cumplen ciertos requisitos de visibilidad es muy distinto a lo que puede suceder en barrios con pasajes sin luz. El margen de error para la Policía al tener que individualizar una casa en esas condiciones es monstruoso. Sin perjuicio de que es peligroso para la propia Policía con el equipamiento precario con el que cuentan para llevar adelante un allanamiento en la noche. Es más, si hay errores en allanamientos en el día, imagínate en la noche. Además de que habría que modificar la Constitución, no hay elementos objetivos para decir que los allanamientos nocturnos serán mejores para la persecución de los delitos. A veces, en los barrios, las casas no tienen ni números, imagínate a la Policía identificando una puerta, por ejemplo, de color verde, de noche, sin luz… Se va a equivocar”.

En contraposición, el penalista Gustavo Bordes dijo a Caras y Caretas que, “en principio, aunque no sea un tema de mayorías estrictamente, puede llamar la atención que Uruguay esté entre los 4 o 5 países del mundo que todavía no tienen allanamientos nocturnos; entre ellos, más de 40 países europeos cuentan con esta herramienta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no los condena, la Comisión Europea de Derechos Humanos, tampoco. Me llama la atención que en Uruguay nos rasguemos las vestiduras y países con cultura jurídica como España, Francia, Noruega no lo vean mal. En segundo lugar, en Uruguay existen los allanamientos nocturnos cuando no es hogar y cuando lo es también, si es que el jefe de hogar lo autoriza. Si se permite, se hace; entonces no es tan escandaloso. En el CPP se establece que ante una denuncia de género se puede ingresar y en casos de flagrancia se puede entrar a un hogar. ¿Es decir que el allanamiento que se cuestiona es cuando el juez autoriza? El hogar es un sagrado inviolable de día y de noche con la diferencia de que la Constitución de 1830 previó porque la Policía no podía allanar en la noche porque en esa época la Policía podía llegar a una casa con antorchas o farol, porque la persona no veía el papel que mostraban… Pero los derechos que se violan de noche también pueden ser violados de día. Tendríamos que habilitar el allanamiento nocturno y reglamentarlo con la presencia del juez, como se disponen en varios países. Cuando he debatido con quienes rechazan los allanamientos nocturnos se revela que no hay argumentos jurídicos solo hay aspectos prácticos pero no fundamentos jurídicos. El hogar es un sagrado inviolable y es uno de tantos derechos constitucionales, pero, al igual que la vida que también puede ser limitada, por ejemplo, con la legítima defensa, o la propiedad o la libertad, que no son derechos absolutos, el hogar admite limitaciones. Para los aspectos prácticos, es ley la que debe reglamentar exactamente cómo debe hacerse, como en algunos países se indica que no se puede hacer si hay niños. En suma, no hay justificación ni fundamento jurídico para que en el día entro y te pateo todo, y de noche no. Esto ya se plebiscitó y se dijo que no, aunque se puede preguntar de nuevo, pero nunca ir en contra de la voluntad de la gente”.

Al respecto de los allanamientos nocturnos, el abogado penalista Rodrigo Rey indicó: “No estoy de acuerdo porque he presenciado allanamientos nocturnos, los he visto. Actualmente, si se demuestra que es un lugar de dispendio (de droga, por ejemplo), ya se puede hacer el allanamiento, y si se vende droga en un hogar utilizándolo como lugar de dispendio, mínimo implica 4 años de prisión, es decir, si se dispensa sustancia cae la protección que tiene el hogar y ya hoy se puede allanar. Sin embargo, los allanamientos nocturnos en un delito como el de homicidio no te aportan, así como en la estafa tampoco aportan nada. En el delito de violencia doméstica, si hay flagrancia te parten la puerta porque, además, está expresamente establecido. En estupefacientes el material probatorio está dentro de los celulares y no tiene nada que ver con los allanamientos que, al contrario, se prestan para la destrucción de evidencias. La protección sagrada del hogar implica que nadie puede ser allanado en la noche contra la voluntad del titular y sin orden y control judicial efectivo. Aunque sí pueden allanarse establecimientos rurales, comerciales. Preservar la intimidad del hogar es marca de calidad de la democracia uruguaya y no inhibe ni impide que la Policía pueda ensayar registros voluntarios y nocturnos en hogares ni incautar varias toneladas de cocaína en establecimientos con orden judicial debidamente fundamentada”.

Por su lado, el penalista Juan Manuel González Rossi dijo que “lo que creo es que no vamos a resolver la seguridad pública porque tengamos allanamientos nocturnos. Capaz que le permitimos a la Fiscalía ser un poco más eficiente en alguna investigación, frente a algún tipo de delito; tal vez sea más eficiente en términos de persecución penal, pero habrá que considerar que los allanamientos nocturnos, además, traen aparejado un riesgo como lo son la disminución de garantías y la posibilidad de allanamientos por error. Considero que es una discusión que se vende más trascendente de lo que realmente es; sobre todo para la sociedad se la vende como una decisión más trascendente de lo que realmente es. No va a cambiar la seguridad pública porque haya allanamientos nocturnos en hogares”.

En referencia a este tema, el exfiscal Enrique Moller quien subrayó que su opinión es personal a pesar de ocupar actualmente la presidencia de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay dijo a Caras y Caretas que no sólo está de acuerdo sino que sería una herramienta procesal: “Los allanamientos deben estar bien delimitados, con las condiciones que redacten los legisladores en pos de las garantías de las personas. Sin duda hay que hacer un plebiscito constitucional, hay que redactarlo bien porque las garantía judicial siempre tienen que estar arriba de la mesa. Ahora mismo, si no se fundamenta bien, los jueces no autorizan el allanamiento pedido por el fiscal, y eso es correcto, pero los allanamientos nocturnos son una herramienta procesal y somos de los pocos países que no los tenemos. El Estado uruguayo se merece eso y bien reglamentado y con reforma constitucional; el Estado debe contar con esta herramienta bien reglamentada”.

Para finalizar, el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología, Germán Aller, dijo que su opinión más acabada será cuando se conozca un proyecto ley o un texto de reforma constitucional, porque “por ahora son debates políticos”. Aller dijo que los países que tienen allanamientos nocturnos lo practican “de escaso a nada”. Entre los obstáculos que mencionó existe uno más psicológico que de derecho, “pero es una realidad”: las personas ofrecen más resistencias en la oscuridad y durmiendo”. Jurídicamente, la Constitución continuó establece un mecanismo interesante: no se puede allanar hogares. “Y en un segundo nivel se puede allanar hogares en forma excepcional cuando hay luz del día y, si el allanamiento no es en un hogar, no hay problema, al tiempo que la Policía ha practicado allanamientos en lugares que se autorotulaban como hogares”. En cuanto a las garantías, Aller dijo que “los allanamientos nocturnos en EEUU registran los mayores niveles de abusos policiales y de violaciones a los DDHH y mayor corrupción policial también en España, Italia, Alemania, ¿vamos a comprar eso? Me parece que el tema no resiste el análisis, de hecho es muy raro encontrar un técnico y no un asesor político que entienda en el tema”.