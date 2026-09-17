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Sociedad pasta base | narcotráfico | Marconi

Acopio de droga en Montevideo

Incautan 300 kg de pasta base en Brazo Oriental: Negro vinculó cargamento a banda del Marconi

Uno de los detenidos por el alijo de 300 kg de pasta base es líder de organización que opera en el barrio Marconi "que estaba asolando" Montevideo, dijo Negro.

Ladrillos de pasta base hallados en Brazo Oriental.

Ladrillos de pasta base hallados en Brazo Oriental.

 Captura Telemundo
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Por Redacción Caras y Caretas

La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Policía incautó unos 300 kg de pasta base en un allanamiento a una casa de familia del barrio Brazo Oriental, Montevideo, en el marco de una investigación por narcotráfico internacional.

El pesaje exacto de la droga se conocerá en las próximas horas y no se descarta que algunos de los ladrillos hallados sean de cocaína. Durante el procedimiento, las fuerzas especiales de la Policía también lograron incautar armas, vehículos y dinero en efectivo.

Uno de los detenidos lidera una organización criminal en el barrio Marconi

Por el cargamento hallado en las últimas horas, fueron detenidas cuatro personas: tres hombres y una mujer, todos uruguayos. Entre los detenidos está el líder de una organización criminal que opera en el barrio Marconi dedicada al narcotráfico a varias escalas.

Durante una rueda de prensa, el ministro del Interior, Carlos Negro, remarcó que la incautación de 300 kg de droga en Brazo Oriental es "un nuevo golpe al narcotráfico" y confirmó que uno de los detenidos lidera una de las principales organizaciones criminales de Montevideo.

"Es una operación que implica la incautación de unas cantidades de droga entre pasta base y posiblemente también cocaína que llegan a los 300 kilos, ha llevado a la detención de varias personas y también en incautación de armas y vehículos. Es un nuevo golpe al tráfico ilegal de drogas y a las organizaciones criminales; por lo que tenemos entendido es también la detención de uno de los líderes de las bandas que estaban asolando Montevideo con violencia", expresó el jerarca tras el operativo antidrogas de este jueves.

"En los últimos 15 días podemos hablar de unos 700 kilos de cocaína y pasta base incautados. Podemos entender que la pasta base tiene un destino de consumo en el país seguramente, lo que determina también que en esas cantidades, si fuera todo pasta base, estaríamos hablando quizá de un millón y medio de dosis a distribuirse en el país, lo cual es un duro golpe al narcotráfico", concluyó Negro.

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