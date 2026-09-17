Incautan 300 kg de pasta base en Brazo Oriental: Negro vinculó cargamento a banda del Marconi

Durante una rueda de prensa, el ministro del Interior, Carlos Negro, remarcó que la incautación de 300 kg de droga en Brazo Oriental es "un nuevo golpe al narcotráfico" y confirmó que uno de los detenidos lidera una de las principales organizaciones criminales de Montevideo.

"Es una operación que implica la incautación de unas cantidades de droga entre pasta base y posiblemente también cocaína que llegan a los 300 kilos, ha llevado a la detención de varias personas y también en incautación de armas y vehículos. Es un nuevo golpe al tráfico ilegal de drogas y a las organizaciones criminales; por lo que tenemos entendido es también la detención de uno de los líderes de las bandas que estaban asolando Montevideo con violencia", expresó el jerarca tras el operativo antidrogas de este jueves.

"En los últimos 15 días podemos hablar de unos 700 kilos de cocaína y pasta base incautados. Podemos entender que la pasta base tiene un destino de consumo en el país seguramente, lo que determina también que en esas cantidades, si fuera todo pasta base, estaríamos hablando quizá de un millón y medio de dosis a distribuirse en el país, lo cual es un duro golpe al narcotráfico", concluyó Negro.