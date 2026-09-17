"La Coalición Republicana es un Partido Nacional ampliado", dijo dirigente colorado

¿El Partido Colorado necesita recuperar el coloradismo?

Consultado sobre la necesidad que tiene el Partido Colorado de "recuperar el batllismo", Fazio desmarcó al término de una doctrina estricta, señalando que "no es una ideología, ni es una doctrina cerrada. Es un nombre histórico que se le aplica para simplificar las cosas". En ese sentido, puntualizó que "los partidos políticos no funcionan solamente en función de las ideas, sino en función de las posibilidades de las cosas que ocurren en su entorno inmediato y en el mundo internacional". A su vez, expresó su inquietud sobre cómo la colectividad maneja su memoria colectiva: "Hay cosas que son fundamentales, que son anteriores a todo ello, que son las que inspiran justamente esa resistencia que nosotros tenemos a un esquema de fusión partidaria. Hay elementos básicos que tienen que ver, por ejemplo, con la laicidad del Estado, u otros elementos que tienen que ver con la intervención del Estado en la resolución de problemas sociales, que hacen sí a la esencia".

"Me preocupa muchísimo que el Partido Colorado empiece a reivindicar cuestiones de carácter histórico muy lejanas, como por ejemplo la Batalla de Carpintería, u otros eventos históricos, y que se empiezan a olvidar otros eventos de carácter intermedio que hacen a la esencia".

Respecto a la dinámica entre los partidos, Fazio argumentó su posición inclinándose hacia las sensibilidades por encima de los esquemas rígidos: "Una cosa es la ideología que tiene esquemas económicos, y otra cosa son las sensibilidades. Y yo creo mucho más en las sensibilidades, creo mucho más en la la libertad, en la de la igualdad, en la laicidad del Estado". También remarcó el riesgo de orientarse únicamente por la oposición al oficialismo: "Si nosotros nos dejáramos ganar solamente por un sentimiento de carácter antifrenteamplista, termina siendo un rasgo que a nosotros nos ancla y nos tira utilizando esquemas hacia la derecha".

Sobre el análisis recurrente de que el Partido Colorado ha perdido el batllismo y que por eso ha bajado su caudal electoral y crecido desde Frente Amplio, Fazio expresó: "Yo no creo que el crecimiento del Frente Amplio haya provocado la caída del Partido Colorado. Yo creo que la caída del Partido Colorado generó el crecimiento del Frente Amplio", opinó.

El peligro de quedar en silencio

Finalmente, sobre la idea de un lema único y la estructura de la alianza opositora, Fazio fue tajante sobre los riesgos que esto implicaría para el Partido Colorado: "La coalición republicana en la práctica es un Partido Nacional ampliado. Si uno es práctico y realista, se pierden espacios de divergencia, y se queda en minoría y cuando uno queda en minoría la voz se va acallando, se mitiga y finalmente queda en silencio".