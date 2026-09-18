Ejecutivo acuerda con sector arrocero para apoyar a 400 productores

Primer mecanismo: consiste en una garantía a través de un nuevo esquema dentro del Sistema Nacional de Garantías (SiGa), que comenzará con una cobertura del 50%.

consiste en una garantía a través de un nuevo esquema dentro del Sistema Nacional de Garantías (SiGa), que comenzará con una cobertura del 50%. Segundo mecanismo: corresponde al compromiso asumido por la GMA, con una cobertura del 40% durante el primer año y del 30% a partir del segundo.

corresponde al compromiso asumido por la GMA, con una cobertura del 40% durante el primer año y del 30% a partir del segundo. Tercer mecanismo: será un fondo de garantía sectorial de carácter creciente, que se iniciará con 1 millón de dólares provenientes del Fondo Arrocero IV y se alimentará de una porción del flujo de exportaciones del sector.

La participación de estos mecanismos se ajustará progresivamente en función de la evolución y maduración del instrumento, de acuerdo con el esquema acordado entre las partes.

Asimismo, se encuentra en proceso de coordinación la participación del Grupo BROU y otras instituciones bancarias interesadas, con el objetivo de canalizar el financiamiento previsto a través del sistema financiero.

A partir del acuerdo alcanzado, los equipos técnicos del Poder Ejecutivo, la ACA y la GMA continúan trabajando en los aspectos necesarios para su implementación (incluyendo la normativa aplicable, la definición de roles y la instrumentación de los convenios y fideicomisos correspondientes) con el objetivo de poner en funcionamiento esta herramienta a la mayor brevedad posible.