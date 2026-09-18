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Política

Instrumento financiero

Ejecutivo acuerda con sector arrocero para apoyar a 400 productores

La herramienta prevé el otorgamiento de créditos individuales, de adhesión voluntaria y con un plazo de hasta 10 años.

El Ejecutivo acuerda con los arroceros para apoyar a 400 productores.

El Ejecutivo acuerda con los arroceros para apoyar a 400 productores.
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Por Redacción Caras y Caretas

El Poder Ejecutivo, la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) y la Gremial de Molinos Arroceros (GMA) alcanzaron un acuerdo para la creación de un instrumento financiero destinado a contribuir a la continuidad productiva de la cadena arrocera y facilitar el financiamiento de la próxima zafra.

La herramienta prevé el otorgamiento de créditos individuales, de adhesión voluntaria y con un plazo de hasta 10 años. Se estima que podrá movilizar un monto de financiamiento en el entorno de los 50 millones de dólares, alcanzando a aproximadamente a 400 productores, con un financiamiento de hasta 500 dólares por hectárea.

Tres puntos de respaldo

El instrumento contará con tres mecanismos complementarios de respaldo:

  • Primer mecanismo: consiste en una garantía a través de un nuevo esquema dentro del Sistema Nacional de Garantías (SiGa), que comenzará con una cobertura del 50%.
  • Segundo mecanismo: corresponde al compromiso asumido por la GMA, con una cobertura del 40% durante el primer año y del 30% a partir del segundo.
  • Tercer mecanismo: será un fondo de garantía sectorial de carácter creciente, que se iniciará con 1 millón de dólares provenientes del Fondo Arrocero IV y se alimentará de una porción del flujo de exportaciones del sector.

La participación de estos mecanismos se ajustará progresivamente en función de la evolución y maduración del instrumento, de acuerdo con el esquema acordado entre las partes.

Asimismo, se encuentra en proceso de coordinación la participación del Grupo BROU y otras instituciones bancarias interesadas, con el objetivo de canalizar el financiamiento previsto a través del sistema financiero.

A partir del acuerdo alcanzado, los equipos técnicos del Poder Ejecutivo, la ACA y la GMA continúan trabajando en los aspectos necesarios para su implementación (incluyendo la normativa aplicable, la definición de roles y la instrumentación de los convenios y fideicomisos correspondientes) con el objetivo de poner en funcionamiento esta herramienta a la mayor brevedad posible.

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