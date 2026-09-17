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Mundo Kremlin | sanciones | advertencia

Aumenta la tensión

"Sanciones infernales": el Kremlin calificó de acto hostil la nueva ofensiva de EEUU contra Rusia

El Kremlin calificó de acto hostil la aprobación de las “sanciones infernales” contra Rusia en EEUU, que Trump planea promulgar.

El Kremlin calificó de acto hostil la aprobación de sanciones contra Rusia en EEUU.

El Kremlin calificó de acto hostil la aprobación de sanciones contra Rusia en EEUU.
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Por Redacción de Caras y Caretas

El Kremlin cuestionó la aprobación de un nuevo proyecto de ley de sanciones contra Rusia en el Congreso de Estados Unidos. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, calificó la iniciativa de «acto hostil» y advirtió que podría complicar los esfuerzos para alcanzar una solución pacífica al conflicto en Ucrania.

«Estamos siguiendo la evolución de este documento. Entra en la categoría de acciones hostiles», declaró Peskov, según informó la agencia de noticias rusa RT.

El proyecto, impulsado originalmente por el fallecido senador republicano Lindsey Graham (incluido en Rusia en la lista de terroristas y extremistas), busca aumentar la presión sobre la economía rusa mediante restricciones a sus industrias energética y de defensa, además de medidas contra la llamada flota fantasma de buques cisterna.

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó el proyecto de ley este miércoles con 262 votos a favor y 159 en contra.

¿Qué contemplan las sanciones infernales?

La iniciativa, denominada «Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026», contempla nuevas herramientas para limitar el comercio de petróleo y gas rusos. Entre sus disposiciones se encuentra la posibilidad de que el presidente Donald Trump imponga aranceles adicionales a países que mantengan relaciones comerciales con Moscú.

China e India figuran entre los países que podrían verse afectados por estas medidas. El proyecto también plantea ampliar las sanciones contra Irán.

La legislación fue aprobada por el Senado estadounidense el mes pasado con 86 votos a favor y 11 en contra. Posteriormente, la Cámara de Representantes dio su aprobación a la iniciativa, que ahora debe ser enviada a la Casa Blanca.

La advertencia del Kremlin

Para Moscú, la aprobación de nuevas sanciones representa un obstáculo para las negociaciones sobre Ucrania. Peskov sostuvo que las medidas estadounidenses podrían dificultar los esfuerzos diplomáticos orientados a una solución pacífica.

El portavoz no anunció nuevas represalias rusas, pero dejó clara la posición del Kremlin frente a la iniciativa, las sanciones son consideradas una acción hostil y una amenaza para las relaciones entre ambos países.

El proyecto lleva el nombre de Graham, quien lo promovió durante su carrera política y lo describía como un proyecto de ley de «sanciones infernales». Con su avance en el Congreso, la iniciativa entra en una nueva etapa mientras Trump planea convertirla en ley.

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