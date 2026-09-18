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Política Orsi | inteligencia artificial |

Agenda

Orsi viajó a la ONU: discurso, reuniones regionales y encuentro con empresarios

El presidente expondrá el jueves que viene y mantendrá reuniones sobre integración, crimen organizado, inversiones e inteligencia artificial.

Orsi viajó a Nueva York.

Orsi viajó a Nueva York.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente Yamandú Orsi tendrá una intensa agenda política y empresarial durante su viaje a Nueva York para participar del 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde su principal actividad será el discurso que brindará el próximo jueves, aunque el horario todavía no está confirmado.

La información fue adelantada por Cancillería, a partir de declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores (MRREE), Mario Lubetkin, quien se encuentra de viaje en Ginebra. La participación del mandatario en Nueva York se extenderá en el marco de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, cuyo debate general se desarrollará entre el 22 y el 28 de setiembre. Presidencia había solicitado autorización para que Orsi se ausentara del país entre el 20 y el 26 por su participación en la Asamblea General.

La exposición de Orsi está prevista para el próximo jueves, posiblemente durante la mañana, aunque Cancillería todavía no cuenta con una hora exacta. El mandatario adelantó esta semana que tiene su discurso “casi pronto” y señaló que estará atravesado por la solución pacífica de las controversias, la defensa del multilateralismo, la libertad y los regímenes democráticos.

Integración regional y crimen organizado

Además de su intervención ante Naciones Unidas, Orsi mantendrá un encuentro con los presidentes de Paraguay y Bolivia en el marco de Urupabol, el mecanismo de coordinación integrado por los tres países. El propio mandatario había anticipado que aprovecharía su presencia en Nueva York para mantener una reunión vinculada al bloque regional.

Otro de los puntos de la agenda estará centrado en la seguridad regional y el combate al crimen organizado. Orsi participará de un encuentro con el presidente de Chile, José Antonio Kast, y otros mandatarios en el marco de la alianza que impulsa el gobierno chileno para enfrentar el crimen organizado.

La agenda combina así la participación en los ámbitos multilaterales de Naciones Unidas con reuniones específicas entre gobiernos de la región, mientras todavía podrían incorporarse nuevos encuentros durante los próximos días.

Inteligencia artificial

El componente económico también tendrá un lugar dentro de la visita. Según adelantó Lubetkin, Orsi mantendrá una reunión con empresarios que ya cuentan con inversiones en Uruguay, aunque por el momento no fueron informados los nombres de las compañías o sus representantes.

A esto se sumará un encuentro con empresarios vinculados al sector de la inteligencia artificial, otro de los ejes previstos dentro de la agenda presidencial en Estados Unidos. La actividad internacional se extenderá también a Lubetkin, quien ejercerá la representación de Uruguay como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En ese marco, el canciller participará de reuniones entre ministros de Relaciones Exteriores de la Celac y sus pares de África y Europa. Además, mantendrá un encuentro con el canciller de la India y con representantes de otros países asiáticos. Lubetkin también participará de la transmisión de la conducción del Consenso de Brasilia, actualmente ejercida por Uruguay, a Perú.

La agenda todavía no está cerrada y Cancillería prevé que puedan sumarse nuevas reuniones bilaterales y actividades durante la estadía en Nueva York.

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