Orsi viajó a la ONU: discurso, reuniones regionales y encuentro con empresarios

Integración regional y crimen organizado

Además de su intervención ante Naciones Unidas, Orsi mantendrá un encuentro con los presidentes de Paraguay y Bolivia en el marco de Urupabol, el mecanismo de coordinación integrado por los tres países. El propio mandatario había anticipado que aprovecharía su presencia en Nueva York para mantener una reunión vinculada al bloque regional.

Otro de los puntos de la agenda estará centrado en la seguridad regional y el combate al crimen organizado. Orsi participará de un encuentro con el presidente de Chile, José Antonio Kast, y otros mandatarios en el marco de la alianza que impulsa el gobierno chileno para enfrentar el crimen organizado.

La agenda combina así la participación en los ámbitos multilaterales de Naciones Unidas con reuniones específicas entre gobiernos de la región, mientras todavía podrían incorporarse nuevos encuentros durante los próximos días.

Inteligencia artificial

El componente económico también tendrá un lugar dentro de la visita. Según adelantó Lubetkin, Orsi mantendrá una reunión con empresarios que ya cuentan con inversiones en Uruguay, aunque por el momento no fueron informados los nombres de las compañías o sus representantes.

A esto se sumará un encuentro con empresarios vinculados al sector de la inteligencia artificial, otro de los ejes previstos dentro de la agenda presidencial en Estados Unidos. La actividad internacional se extenderá también a Lubetkin, quien ejercerá la representación de Uruguay como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En ese marco, el canciller participará de reuniones entre ministros de Relaciones Exteriores de la Celac y sus pares de África y Europa. Además, mantendrá un encuentro con el canciller de la India y con representantes de otros países asiáticos. Lubetkin también participará de la transmisión de la conducción del Consenso de Brasilia, actualmente ejercida por Uruguay, a Perú.

La agenda todavía no está cerrada y Cancillería prevé que puedan sumarse nuevas reuniones bilaterales y actividades durante la estadía en Nueva York.