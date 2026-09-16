Peñarol: un nuevo desgarro enciende las alarmas de cara al remate de la temporada

Según se supo, el extremo de 19 años que llegó hace tres semanas a préstamo desde Boca Juniors, sufrió un desgarro, pero no está claro qué tan grave. Lo cierto es que está descartado para el partido ante los albicelestes del próximo sábado en el estadio Luis Tróccoli. Pero es probable que se pierda más partidos ya que la recuperación de este tipo de lesiones musculares requieren un tiempo para que se recompongan los tejidos y luego para que cicatricen, ya que si se fuerza antes de tiempo puede ocasionar un resultado peor que la lesión original.

Se esperan resultados de los estudios correspondientes para confirmar cuánto tiempo deberá esperar el entrenador para volver a contar con el puntero formado en Boca Juniors.

Altas y bajas

Esta lesión de Gelini se suma a la del colombiano Luis Angulo, quien también se desgarró, y a Diego Laxalt y Jonathan Rodríguez, ambos con molestias musculares de las que volverán pronto.

Por otra parte, Nahuel Herrera ya trabaja en cancha tras la fisura del quinto metatarsiano de uno de sus pies, pero aún no volvería a jugar.

Los que sí podrían estar ya a la orden del entrenador son Jesús Trindade, que se recuperó de un desgarro de ocho milímetros sufrido el pasado 12 de julio, y Facundo Batista, quien tuvo una molestia muscular el 2 de setiembre.