TCP
Sindicato levantó paro en el puerto y reanuda la operativa en la terminal de contenedores
La empresa informó que se retoman los servicios con normalidad. Los trabajadores cumplieron con los servicios mínimos reglamentados.
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La empresa informó que se retoman los servicios con normalidad. Los trabajadores cumplieron con los servicios mínimos reglamentados.
Caras y Caretas Diario
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"TCP realizará las coordinaciones necesarias con su personal para retomar plenamente la atención de buques, camiones y demás servicios de la terminal", indicó Katoen Natie en un comunicado difundido en la red social X.
Aún así, subrayan que la empresa "continuará monitoreando la situación", e informarán "cualquier novedad que pueda afectar el normal desarrollo de las operaciones".
En el gobierno y el sistema político en general persiste la general preocupación por el conflicto entre la TCP y su gremio de trabajadores —con el directo respaldo del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra)—, que desde enero de este año negocian un convenio colectivo, hasta el momento sin ningún éxito y, ahora mismo, sin miras de acercamiento.
El último capítulo de esta polémica, que ha llevado a Katoen Natie —el socio mayoritario de TCP—, en base a los perjuicios económicos generados por las medidas de paro y asambleas tomadas por el sindicato en estos últimos meses, a evaluar los daños para eventualmente promover una demanda de resarcimiento, tuvo como protagonista al gobierno de Yamandú Orsi, que declaró los servicios mínimos esenciales que deberán cumplir los trabajadores en caso de nuevas huelgas, y a Supra con su anuncio de fuerte oposición a esa medida.
Jorge Pozzi, representante de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en TCP, dijo que los trabajadores cumplieron con los servicios mínimos reglamentados por los ministerios de Trabajo y Transporte y Obras Públicas.
No obstante, explicó que hubo algunos retrasos y que, de los 26 camiones esperados por hora, se atendieron entre 20 y 22.
“Es una frecuencia adecuada pero ni cerca de lo que es la frecuencia normal”, señaló.