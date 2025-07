Sánchez cuestionó actitud "soberbia" de blancos y colorados ante Diálogo Social

"Me llamó muchísimo y poderosamente la atención", afirmó Sánchez en rueda de prensa este martes, refiriéndose a la postura de algunas bancadas opositoras. Destacó la importancia de abordar estos temas en un país con una población envejecida y en tensión, y que la iniciativa busca proteger tanto a la infancia como a todas las personas, no limitándose solo a jubilaciones y pensiones. "Desde que se emitió el decreto hasta ahora no recibimos opiniones en contrario de que estaba mal y los partidos que ya habían designado a sus delegados, ayer decidieron no participar", agregó sobre la decisión tomada el lunes por blancos y colorados.