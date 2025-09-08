Sandra Lazo dijo que no se envió ni se enviará la venia de Carlos Sequeira

La venia de Sequeira y la polémica en 2019

El nombre de Sequeira causó desconcierto en filas propias y ajenas, debido a un episodio grave ocurrido en 2019, en el segundo mandato de Tabaré Vázquez, que provocó una crisis institucional.

La noticia trascendió el jueves, luego de que el Semanario Búsqueda publicara un artículo donde se indicaba que el Ejecutivo, con la firma de Yamandú Orsi y Sandra Lazo, habría firmado la venia, para que pase a consideración del Senado. "El gobierno propone para el Supremo Tribunal Militar a un general que el Frente Amplio buscó pasar a retiro por el caso Gavazzo", tituló el medio.