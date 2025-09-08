Una fuente, de la bancada del Frente Amplio, dijo a Caras & Caretas que en el día de hoy se propondrá en el orden del día la venia de Carlos Sequeira al Supremo Tribunal Militar (STF). Señaló que aún no se ha discutido formalmente el tema. Hoy se brindará "una explicación" en la bancada.
Aclarando el panorama
Sandra Lazo dijo que no se envió ni se enviará la venia de Carlos Sequeira
Hoy, en la reunión de la bancada del Frente Amplio, se "brindará una explicación" sobre la venia, a raíz de los trascendidos de prensa.