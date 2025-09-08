Hacete socio para acceder a este contenido

Política Carlos Sequeira |

Aclarando el panorama

Sandra Lazo dijo que no se envió ni se enviará la venia de Carlos Sequeira

Hoy, en la reunión de la bancada del Frente Amplio, se "brindará una explicación" sobre la venia, a raíz de los trascendidos de prensa.

General Carlos Sequeira jefe del Estado mayor del Ejército, 2017.

General Carlos Sequeira jefe del Estado mayor del Ejército, 2017.

"Nosotros hoy, obviamente vamos a preguntar por la venia, para saber qué pasó, si es cierto, si no es cierto. Aparentemente Sandra Lazo nunca firmó eso", señaló el senador consultado. La bancada se reunirá a las 16 horas este lunes.

En tanto la Ministra de Defensa Sandra Lazo, consultada, señaló que la venia, no se envió ni se enviará al Senado.

La venia de Sequeira y la polémica en 2019

El nombre de Sequeira causó desconcierto en filas propias y ajenas, debido a un episodio grave ocurrido en 2019, en el segundo mandato de Tabaré Vázquez, que provocó una crisis institucional.

La noticia trascendió el jueves, luego de que el Semanario Búsqueda publicara un artículo donde se indicaba que el Ejecutivo, con la firma de Yamandú Orsi y Sandra Lazo, habría firmado la venia, para que pase a consideración del Senado. "El gobierno propone para el Supremo Tribunal Militar a un general que el Frente Amplio buscó pasar a retiro por el caso Gavazzo", tituló el medio.

