El gobierno propone a Carlos Sequeira para el Supremo Tribunal Militar

Vázquez y los Tribunales

La difusión de las actas del Tribunal de Honor reveló que ni el primer tribunal ni el de alzada notificaron a la Justicia sobre los delitos relatados por Gavazzo y Jorge Silveira. Esa omisión, contraria al Código Penal y a los reglamentos militares, motivó que el entonces presidente Tabaré Vázquez impulsara el pase a retiro obligatorio de Sequeira y de los generales Claudio Romano, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo.

El Frente Amplio defendió aquella decisión en el Senado, bajo el argumento de que se había relativizado la gravedad de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la medida no prosperó por falta de votos de la oposición, que señaló responsabilidades políticas en el propio Poder Ejecutivo por haber homologado los fallos.

El episodio desencadenó además la salida del ministro de Defensa Jorge Menéndez, de su subsecretario y de los entonces jefes de la cúpula militar, generando una crisis institucional delicadas.

Diferencias

En 2019, dirigentes frenteamplistas como Juan Castillo, Charles Carrera y Mario Bergara reclamaron públicamente la destitución de Sequeira y de sus pares, al entender que habían convalidado la impunidad. “Nunca había ocurrido que se considerara que la tortura y la desaparición no son faltas al honor militar”, expresó Castillo en el Senado.

Hoy, seis años después, el gobierno del mismo partido presenta a Sequeira como candidato al Supremo Tribunal Militar. Si obtiene la aprobación legislativa, integrará el órgano junto a Jorge Rosales, Walter Mesa, Eduviges Torres Negreira y Alejandro Vilche, representantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

Sobre Sequeira

Sequeira ocupó cargos de relevancia en el Ejército: fue comandante de la División I, director del Sistema Nacional de Apoyo a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y agregado de Defensa en China. En enero de 2020 pasó a retiro, tras cumplir el máximo tiempo de permanencia en la jerarquía de general, bajo resolución del Ministerio de Defensa.

***

La designación deberá ser tratada por la Cámara de Senadores, donde se anticipa un debate que reflotará las diferencias históricas en torno a la actuación de los tribunales militares frente a los crímenes de la dictadura. Mientras el Ejecutivo busca completar la integración del máximo tribunal castrense, la oposición y sectores críticos del oficialismo podrían volver a poner sobre la mesa las sombras que dejó el “caso Gavazzo”.

A seis años de aquella crisis, la figura de Carlos Sequeira vuelve a colocarse en el centro de la agenda política, ahora en medio de un gobierno frenteamplista que, en 2019, reclamaba con firmeza su salida.