Sartori en su presentación con la 71: "Me encantó el trabajo en el Senado"

"Yo sigo siendo y fui un senador de la República, aún cuando no estaba sentado en un sillón, trayendo también inversiones, ideas, viajando cuando tenía que hacerlo para traer lo mejor del mundo al Uruguay", agregó Sartori.

Sartori reconoció que realizó un Senado "diferente" en comparación al resto de legisladores, pero subrayó: "También yo puedo aportar cosas diferentes y voy a seguir haciéndolo de esa manera".

"Las críticas no son más que una manera muy tradicional de ver una función, yo traté de hacer una cosa distinta y me pareció que tuve bastante éxito en lo que me planteé", sostuvo.

"El Parlamento funciona con sus códigos y sus tiempos, yo no estaba acostumbrado. Viniendo del mundo privado estaba acostumbrado a hacer y que las cosas sucedan inmediatamente, no es el mundo y el tiempo del Parlamento y tuve que aprender la paciencia, la negociación y todo eso hace que estoy un poquito más equipado a lograr cosas ahí adentro; me gustaría seguir con ese trabajo", concluyó.