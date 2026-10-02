Inumet y MetSul prevén un fin de semana con ascenso térmico y posteriores tormentas puntuales

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) junto a las proyecciones meteorológicas de MetSul emitieron una actualización del estado del tiempo para Uruguay de cara a los próximos días, señalando un escenario de marcada variabilidad atmosférica característico del mes de octubre.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Para el inicio del fin de semana se aguarda un ascenso temporal en las marcas térmicas, impulsado por la circulación de vientos provenientes del sector norte, lo que dará paso al posterior ingreso de un frente frío que inestabilizará las condiciones sobre el territorio nacional.
Evolución del tiempo y comportamiento por regiones
Las proyecciones de los modelos numéricos señalan la siguiente secuencia para las diferentes zonas del país:
-
Sábado (Ascenso térmico y nubosidad en aumento): Se mantendrán mañanas frescas con temperaturas mínimas entre 6 °C y 10 °C, mientras que por la tarde las máximas alcanzarán los 22 °C a 25 °C en el norte y litoral oeste, y entre 18 °C y 21 °C en el sur y este. La cobertura de nubes irá en paulatino aumento desde la tarde.
Domingo (Ingreso de frente frío e inestabilidad): El pasaje de un sistema frontal desde el suroeste hacia el noreste provocará lluvias y tormentas aisladas, afectando con mayor intensidad a los departamentos del norte y la cuenca del este.
Franja Costera y Vientos: Durante el cruce del frente se prevé un rotación del viento al sector sur con rachas moderadas a fuertes sobre el Río de la Plata y el frente marítimo del Atlántico.
Proyección para el inicio de semana
A partir del lunes se espera una rápida mejora en las condiciones meteorológicas desde el sudoeste, acompañada por una marcada disminución de la humedad y un nuevo descenso en las temperaturas mínimas, devolviendo mañanas frías y tardes frescas a gran parte del territorio nacional.