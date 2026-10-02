Inumet y MetSul prevén un fin de semana con ascenso térmico y posteriores tormentas puntuales

Sábado (Ascenso térmico y nubosidad en aumento): Se mantendrán mañanas frescas con temperaturas mínimas entre 6 °C y 10 °C, mientras que por la tarde las máximas alcanzarán los 22 °C a 25 °C en el norte y litoral oeste, y entre 18 °C y 21 °C en el sur y este. La cobertura de nubes irá en paulatino aumento desde la tarde.

Domingo (Ingreso de frente frío e inestabilidad): El pasaje de un sistema frontal desde el suroeste hacia el noreste provocará lluvias y tormentas aisladas, afectando con mayor intensidad a los departamentos del norte y la cuenca del este.