Penadés continuará en prisón preventiva y Mauvezín cumplirá arresto domiciliario con tobillera

Sin embargo, el Ministerio Público sostuvo que los riesgos procesales que dieron origen a la medida cautelar inicial se mantienen plenamente vigentes. Esta postura fue respaldada por la abogada de las víctimas, Soledad Suárez, quien enfatizó ante la magistrada la necesidad de sostener la protección integral a los denunciantes a lo largo de todas las etapas del proceso judicial y no de forma acotada a la instancia de sus declaraciones.

Resolución diferenciada sobre las medidas cautelares

Al evaluar la situación de Sebastián Mauvezín, cuya defensa alegó que el imputado ya había cumplido bajo prisión efectiva una porción significativa del tiempo de condena solicitado en la acusación fiscal, la jueza Vargas accedió a la modificación de la medida cautelar, sustituyéndola por la prisión domiciliaria total con monitoreo mediante tobillera electrónica.

En el caso de Penadés, la magistrada desestimó el planteo de su defensa y ordenó que continúe recluido en un centro penitenciario mientras prosiguen las actuaciones del caso.