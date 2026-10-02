Penadés continuará en prisón preventiva y Mauvezín cumplirá arresto domiciliario con tobillera

En el marco de la investigación penal por delitos sexuales que involucra al exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés y al profesor Sebastián Mauvezín, la Justicia resolvió este jueves extender la prisión preventiva del exlegislador por un plazo de 180 días, al tiempo que modificó la medida cautelar sobre Mauvezín, quien pasará a cumplir arresto domiciliario total con tobillera electrónica.
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La resolución fue adoptada por la jueza penal Marcela Vargas al término de una nueva audiencia de revisión cautelar, en la que se evaluó la continuidad de las medidas restrictivas dispuestas sobre ambos imputados.
Mantenimiento de riesgos procesales y posturas de las partes
Durante la audiencia, la defensa de Gustavo Penadés, encabezada por la abogada Laura Robatto, solicitó la sustitución de la prisión preventiva en establecimiento carcelario por un arresto domiciliario total, acompañado por monitoreo electrónico y la prohibición estricta de comunicación. La representación legal argumentó que existían medidas alternativas menos gravosas para garantizar la comparecencia de Penadés al proceso, cuestionando asimismo los argumentos de la Fiscalía al señalar que "repetir una y otra vez la acusación de Fiscalía no la vuelve verdadera".
Sin embargo, el Ministerio Público sostuvo que los riesgos procesales que dieron origen a la medida cautelar inicial se mantienen plenamente vigentes. Esta postura fue respaldada por la abogada de las víctimas, Soledad Suárez, quien enfatizó ante la magistrada la necesidad de sostener la protección integral a los denunciantes a lo largo de todas las etapas del proceso judicial y no de forma acotada a la instancia de sus declaraciones.
Resolución diferenciada sobre las medidas cautelares
Al evaluar la situación de Sebastián Mauvezín, cuya defensa alegó que el imputado ya había cumplido bajo prisión efectiva una porción significativa del tiempo de condena solicitado en la acusación fiscal, la jueza Vargas accedió a la modificación de la medida cautelar, sustituyéndola por la prisión domiciliaria total con monitoreo mediante tobillera electrónica.
En el caso de Penadés, la magistrada desestimó el planteo de su defensa y ordenó que continúe recluido en un centro penitenciario mientras prosiguen las actuaciones del caso.