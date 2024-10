Según las encuestas y analistas políticos, gana el Frente Amplio

La preocupación por cierta apatía de una buena parte de la sociedad sobre la política, que también señalan las encuestas, no fue ajena al discurso del candidato Yamandú Orsi, que le dio un sentido a la militancia y al acto electoral. En el inicio de su discurso, Orsi expresó: “Este es un tiempo de celebración. Las elecciones en Uruguay son una fiesta, tienen que ser una fiesta. Y digo que es un tiempo de celebración porque el próximo primero de marzo, si recordamos bien, vamos a estar cumpliendo 40 años de vida democrática, 40 años de recuperación de la democracia. Si nos imaginamos cada uno de nosotros y cerramos un poco los ojos, los que estaban, por supuesto, pero aquellos que no estaban, que nacieron después, imagínense lo que debe haber sido hace 40 años exactos en este lugar. Estábamos en campaña electoral con algunos compañeros proscritos, con las libertades restringidas, pero teníamos la posibilidad de nuevo de que el pueblo decidiera quiénes iban a ser sus representantes”, dijo. El candidato señaló también que era necesario “poner en valor lo que tenemos entre manos y que tenemos que cuidarlo muchísimo”, refiriéndose a la democracia.

Después enumeró cinco compromisos de gestión para llevar adelante desde la titularidad del Ejecutivo, pero advirtió que no haría promesas. Habló de la necesidad de tener un gobierno que apueste al diálogo, al crecimiento económico, a la protección social, al combate a la inseguridad y a abatir las causas del delito y no solamente sus consecuencias; y, por último hizo un llamado para gobernar con honestidad y decencia.

WhatsApp Image 2024-10-23 at 11.42.51 (2).jpeg

Ser o no ser

Al 10 de octubre, según las encuestadoras, un 11 % del padrón electoral estaba indeciso en a quién votar, y claramente es un número que definirá algunos aspectos de la elección.

Culminando setiembre, la intención de voto Frente Amplio – Coalición Republicana registraba un leve crecimiento de dos puntos y cierta estabilidad. Para Equipos Consultores, 43 % dijo que votaría por el Frente Amplio, 21 % por el Partido Nacional, 15 % por el Partido Colorado, 3 % por Cabildo Abierto, 1 % por el Partido Independiente, Identidad Soberana y Unidad Popular, 5 % dijo que votaría en blanco o anulado y 10 % está indeciso. Si se realiza una comparación por bloques, el Frente Amplio tiene una diferencia de 3 puntos sobre la suma de los partidos de la Coalición Multicolor (43 % a 40 %).

Ese 10 % indeciso, que para Equipos bajó con respecto a agosto pero para Cifra se mantiene en un 11 %, parece ser bastante decisivo pero no nuevo; con respecto al 2019 es muy similar el número de personas indecisas o que se inclinan a votar en blanco o nulo (estos dos segmentos, acumulados, representaban el 15 % en setiembre de 2019, al igual que ahora), según Equipos.

Para Equipos, el segmento de la población indecisa “demográficamente no se diferencia demasiado del uruguayo promedio. Son algo más mujeres que hombres, se distribuyen homogéneamente en todos los estratos sociales y hay de todas las edades (aunque la mayoría es menor de 50 años). En términos de sus opiniones sobre la marcha de las cosas, tienen juicios divididos (de balance negativo) sobre la marcha de la economía y aprueban mayoritariamente el desempeño que Lacalle Pou ha tenido como presidente. Ideológicamente la amplia mayoría de los indecisos se define de ‘centro’, y los segmentos que se inclinan a la izquierda y la derecha son relativamente equilibrados, con leve mayor inclinación a la derecha. 59 % dice que ‘podría votar’ por Yamandú Orsi, pero 49 % dice lo mismo de Álvaro Delgado y 37 % de Andrés Ojeda. También, 33 % dice que podría votar a Pablo Mieres y 32 % a Guido Manini Ríos. Por tanto, los principales candidatos del sistema parecen tener potencial de crecer en este segmento en esta recta final”.

Desganados

Cifra, que la muestra le da un número de indecisos del 11 %, agrega un elemento al análisis y es la participación en los actos, caravanas y actividades de los partidos políticos. Hay un 75 % de los encuestados que no ha participado en ninguna actividad político partidaria y la mayoría no piensa hacerlo.

Según Cifra, “en este año, contando los eventos previos a las internas y los de estos meses con los candidatos definidos, el 16 % de los adultos participó personalmente en un evento político partidario. Otro 9 % adicional decía, a fines de setiembre, que aunque aún no había ido a ningún acto, pensaba participar en algún evento de estas últimas semanas. De ese 16 % que ya concurrió, la mitad participó en un evento del Frente Amplio y un poco menos de la mitad en algún evento de un partido de la Coalición. Un grupito pequeño (el 2 % del conjunto del electorado) fue a eventos de distintos partidos. Pero lo que realmente marca diferencias es la ‘militancia’. Entre quienes se consideran cercanos a un partido político, el 23 % ya fue a algún evento partidario y otro 12 % piensa ir. En cambio, entre los que no se identifican con un partido, apenas uno de cada veinte concurrió a escuchar a algún candidato. Tienden a haber participado más los que ya tienen pensado a qué partido votar. Entre los que piensan votar a la Coalición, el 15 % concurrió a algún evento, el grueso de ellos de candidatos de la Coalición, y otro 6 % piensa ir en estos días. Entre los que prefieren al Frente Amplio, el 19 % concurrió, la gran mayoría de candidatos del Frente, y casi otro tanto tiene la intención de participar en algún evento antes de las elecciones. Pero entre los indecisos sólo uno de cada veinte fue a escuchar a algún candidato y muy pocos piensan ir antes de tener que decidirse a quién votar. La campaña cara a cara, entonces, parece sobre todo estar dirigida a los militantes, a los ya decididos”.

Los dos Sí

El 15 de octubre, Factum publicaba que “en la última Encuesta Nacional Factum, realizada entre el 28 de setiembre y el 6 de octubre, se ha consultado a la población sobre la posición respecto a los plebiscitos constitucionales que se votan junto con las elecciones. En el caso de seguridad social, los datos muestran que el 47 % se manifestó a favor de votar por el Sí, de los cuales el 35 % manifestó que seguro votaría el Sí y un 12 % que probablemente votaría el Sí. En el caso de allanamientos nocturnos, el 56 % se manifestó a favor de votar por el Sí, de los cuales el 44 % manifestó que seguro votaría el Sí y un 12 % que probablemente votaría el Sí”.

Si bien difieren en el caso de Cifra (allanamientos nocturnos reúne el apoyo del 50 % y sobre la seguridad social el 42 % está a favor), las tres encuestadoras coinciden en las tendencias a la baja en los dos plebiscitos a medida que se acerca el 27 de octubre.

WhatsApp Image 2024-10-23 at 11.42.51.jpeg

Volver

En lo otro en que a mediados de octubre las tres encuestadoras coincidían era en el triunfo del Frente Amplio en primera vuelta. En la última encuesta de Cifra (setiembre- octubre) el 44 % piensa votar al Frente Amplio, el 24 % al Partido Nacional y el 14 % al Partido Colorado. Los demás partidos son apoyados por pequeñas minorías: 2 % Cabildo Abierto, 1 % Partido Independiente y otro tanto Identidad Soberana. Además, hay un 2 % que piensa votar en blanco o anular su voto y un 11 % adicional de electores que aún no ha tomado una decisión sobre a quién votar o, si la tuvo en el pasado, ahora está repensando su primera elección.

En la última Encuesta Nacional Factum, realizada entre el 28 de setiembre y el 6 de octubre, se ha realizado la estimación de voto actual por partido. Los datos muestran que si las elecciones fueran el próximo domingo, el Frente Amplio obtendría 44 %, el Partido Nacional 24 %, Partido Colorado 17 %, Cabildo Abierto 4 %, P. Independiente 3 %, Partido Identidad Soberana 3 %, Unidad Popular 1 %, la suma de otros partidos 1 % y en blanco/anulado 3 %.

Analizando

Daniel Chasquetti, politólogo e investigador, profesor de Ciencia Política de la Universidad de la República, analiza el cambio de los votantes y los problemas que afronta la sociedad, además de la campaña electoral en una entrevista a medios internacionales. Sostiene que: “Uruguay se recuperó luego de la pandemia, tenemos la mayoría de los indicadores macroeconómicos y sociales en los mismos niveles que en 2019. Es un logro del Gobierno aunque no pueda transformarlo en votos. La gente se sigue quejando, es la tónica. Luego hay algunos problemas que se agravaron, como la seguridad, el principal asunto de la agenda. Cuando las encuestadoras preguntan por problemas, aparece siempre primero. La novedad es que se está generando la idea colectiva de que es un problema muy profundo y que no lo puede resolver un partido solo, ni en un período de gobierno, con nuevos actores como el narcotráfico internacional y el lugar asignado a Uruguay en procesos de tránsito y distribución de droga en el mundo”.

En una visión más global sobre el sistema político, Chasquetti señaló que: “Hay un cambio drástico en 2022: el FA dio un salto de cinco o seis puntos y no bajó de ahí. Los partidos del gobierno cayeron unos 10 puntos que no recuperan. En el 2019 llegaron al 56 %; hoy no llegan al 42 %”.

Con respecto a las demandas de la sociedad que se le podrían exigir a un gobierno del Frente Amplio, el politólogo sostiene: “No va a haber grandes cambios en materia de política económica. Así como Lacalle Pou no modificó mucho respecto a cómo dejó el país Tabaré Vázquez. El cambio se va a dar en la microeconomía, en el frente externo, las exportaciones. No es que Lacalle haya desmontado las políticas sociales, más bien las continuó. Cuando llegó, intentó hacerlas de otro modo, liberalizarlas, y rápidamente se dieron cuenta de que no funcionaba. Terminaron haciendo algunas políticas como las hacía el Frente, pero les faltó ese compromiso, esa aplicación sustantiva. Hay problemas muy graves como la infantilización de la pobreza, que siempre existió pero ahora se llegó a un punto que es obsceno. Es un tema que Uruguay tiene que abordar y que no resuelve sólo una política".

"En eso el Frente Amplio va a generar un cambio. Creo que se va a mover todo un poquito a la izquierda, pero no mucho. No mucho porque, en realidad, no es el espíritu de época. No es que la gente pida grandes cambios. Hay una encuesta fantástica en la que la mayoría decía que hay que cambiar, pero gradualmente. Piden cambios moderados. En 2004, cuando ganó el Frente, se requerían cambios bastante profundos: en sistema de salud, una reforma tributaria, se creó el Ministerio de Desarrollo, se implementaron transferencias a los sectores más postergados. Hubo ese tipo de giros. No creo que se den en el próximo periodo”.

WhatsApp Video 2024-10-23 at 11.42.51.mp4

(Fotos Comando de Campaña FA)