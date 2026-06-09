Senadores del Frente Amplio respaldaron a Orsi por el asunto de la camioneta

Los senadores comunicaron que "no hay dudas" sobre la cuestión ética del presidente.

Allí, también varios coincidieron en su preocupación respecto a que la opinión pública no se desencante de la política y remarcaron en ese sentido la importancia de "El FA te escucha" que se viene realizando en todo el país.

Orsi respalda a ministros

Durante la reunión, Orsi respaldó a sus ministros y a la gestión que realizan.

Tras el encuentro con los senadores, en el que participó también Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio (FA), Orsi anunció que prevé un encuentro similar con los diputados.

Según trascendió, la idea del gobierno es aceitar la relación con la bancada en un momento clave ya que en breve deberá procesarse el ingreso de la Rendición de Cuentas al Parlamento. Está previsto para fines de junio por la Cámara de Diputados.

Entre los temas considerados en la reunión, además de la camioneta y la Rendición de Cuentas, se analizó la situación actual, la caída en la aprobación, la forma en que se transmite lo actuado y la relación con la oposición.