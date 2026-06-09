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Política

reunidos en suárez

Senadores del Frente Amplio respaldaron a Orsi por el asunto de la camioneta

Al comienzo del encuentro, Orsi explicó los detalles de la compra de la camioneta y reconoció errores de comunicación.

Orsi se reunió con la bancada de senadores.

Orsi se reunió con la bancada de senadores.

 Dante Fernandez / FocoUy
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La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) anunció su total respaldo a la gestión del presidente Yamandú Orsi cuestionamientos de la oposición por la compra de su camioneta. Los senadores comunicaron que "no hay dudas" sobre la cuestión ética del presidente.

El encuentro se desarrolló en la tarde de este martes en la residencia de Suárez y Reyes y se prolongó por unas dos horas. Orsi, tras recibir a los legisladores, dio su versión sobre la compra de su camioneta Hyundai Santa Fe. Reconoció errores en la comunicación del tema y puso a disposición de la bancada toda la documentación al respecto.

Fuentes que participaron del encuentro dijeron a Subrayado (Canal 10) que el respaldo de la bancada fue unánime. Esto quedó marcado con la intervención de la mayoría de los senadores.

Los senadores comunicaron que "no hay dudas" sobre la cuestión ética del presidente.

Allí, también varios coincidieron en su preocupación respecto a que la opinión pública no se desencante de la política y remarcaron en ese sentido la importancia de "El FA te escucha" que se viene realizando en todo el país.

Orsi respalda a ministros

Durante la reunión, Orsi respaldó a sus ministros y a la gestión que realizan.

Tras el encuentro con los senadores, en el que participó también Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio (FA), Orsi anunció que prevé un encuentro similar con los diputados.

Según trascendió, la idea del gobierno es aceitar la relación con la bancada en un momento clave ya que en breve deberá procesarse el ingreso de la Rendición de Cuentas al Parlamento. Está previsto para fines de junio por la Cámara de Diputados.

Entre los temas considerados en la reunión, además de la camioneta y la Rendición de Cuentas, se analizó la situación actual, la caída en la aprobación, la forma en que se transmite lo actuado y la relación con la oposición.

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