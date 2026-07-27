Caso Cardama: Castaingdebat comparecerá este lunes ante la comisión investigadora

En ese período, la comisión prevé terminar de recopilar y sistematizar la documentación remitida por el Poder Ejecutivo, tanto desde la Presidencia de la República como desde el Ministerio de Defensa Nacional, además de incorporar las versiones taquigráficas de todas las comparecencias realizadas.

La declaración de Castaingdebat

En ese contexto, Garlo destacó la importancia de la comparecencia de Armando Castaingdebat, al señalar que se trata de un actor relevante en el proceso vinculado a las garantías que posteriormente motivaron la rescisión del contrato con Cardama.

El diputado sostuvo que la convocatoria se produce luego de la comparecencia del exministro Javier García, instancia en la que, según afirmó, hubo afirmaciones que no se ajustaron a la realidad y quedaron preguntas sin responder.

Para el legislador frenteamplista, resulta necesario contar con todos los testimonios antes de que la comisión elabore sus conclusiones.

En ese sentido, afirmó que el objetivo es esclarecer qué ocurrió con el contrato firmado con Cardama, por qué el Estado uruguayo aceptó una garantía que calificó como falsa, por qué no se detectaron las irregularidades en la documentación presentada por la empresa, por qué el contrato entró en vigor y por qué se concretó el pago de los primeros 8 millones de euros al astillero antes de que finalmente se resolviera la rescisión por los incumplimientos que, según sostuvo, fueron graves y sistemáticos.