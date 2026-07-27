Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Cardama | patrullas oceánicas |

Actor clave

Caso Cardama: Castaingdebat comparecerá este lunes ante la comisión investigadora

El exministro de Defensa declarará sobre el proceso que derivó en la rescisión del contrato con el astillero español.

Castaingdebat y García: dos figuras involucradas en el caso Cardama.

Castaingdebat y García: dos figuras involucradas en el caso Cardama.

 Federico Gutierrez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La comisión investigadora sobre el caso Cardama recibirá este lunes al exministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, en una comparecencia que el diputado del Frente Amplio (FA), Joaquín Garlo, consideró clave para esclarecer el proceso de las garantías que derivó en la rescisión del contrato con el astillero español, al tiempo que el cuerpo analizará cómo responder al pedido de documentación realizado por la Fiscalía en el marco de la investigación sobre la compra de las patrullas oceánicas.

Garlo informó que la comisión recibió un oficio de la Fiscalía solicitando la documentación que se encuentra en poder del ámbito parlamentario o, en caso contrario, que se informe cuándo finalizarán sus actuaciones para que, una vez concluido el trabajo, toda la información recopilada sea remitida al Ministerio Público.

El legislador explicó que el lunes propondrá que la comisión reciba asesoramiento jurídico antes de adoptar una decisión sobre ese requerimiento. Según indicó, la posición que sostendrá el oficialismo es que lo más conveniente sería esperar a que concluyan las actuaciones de la investigadora, cuyo plazo de funcionamiento vence a fines de agosto.

En ese período, la comisión prevé terminar de recopilar y sistematizar la documentación remitida por el Poder Ejecutivo, tanto desde la Presidencia de la República como desde el Ministerio de Defensa Nacional, además de incorporar las versiones taquigráficas de todas las comparecencias realizadas.

La declaración de Castaingdebat

En ese contexto, Garlo destacó la importancia de la comparecencia de Armando Castaingdebat, al señalar que se trata de un actor relevante en el proceso vinculado a las garantías que posteriormente motivaron la rescisión del contrato con Cardama.

El diputado sostuvo que la convocatoria se produce luego de la comparecencia del exministro Javier García, instancia en la que, según afirmó, hubo afirmaciones que no se ajustaron a la realidad y quedaron preguntas sin responder.

Para el legislador frenteamplista, resulta necesario contar con todos los testimonios antes de que la comisión elabore sus conclusiones.

En ese sentido, afirmó que el objetivo es esclarecer qué ocurrió con el contrato firmado con Cardama, por qué el Estado uruguayo aceptó una garantía que calificó como falsa, por qué no se detectaron las irregularidades en la documentación presentada por la empresa, por qué el contrato entró en vigor y por qué se concretó el pago de los primeros 8 millones de euros al astillero antes de que finalmente se resolviera la rescisión por los incumplimientos que, según sostuvo, fueron graves y sistemáticos.

Temas

Te puede interesar