Anuncian nuevos convenios para la inclusión y rehabilitación de personas con discapacidad visual

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Inserción laboral (Programa Ágora): A través de un acuerdo con la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay (UNCU), se impulsará la capacitación, la orientación ocupacional, la intermediación en el mercado de trabajo y el apoyo directo a nuevos emprendimientos productivos.
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Fortalecimiento de la atención territorial: Mediante una alianza con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), se formarán recursos humanos especializados para las unidades básicas de rehabilitación distribuidas en el país. Esta medida incrementará en un 60% la capacidad de respuesta y reducirá de forma significativa las listas de espera.
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Atención oftalmológica especializada: El acuerdo firmado con el Hospital Especializado de Ojos José Martí institucionalizará mecanismos permanentes de derivación médica, atención avanzada, intercambio técnico y capacitación profesional continua.
Apuesta a la innovación y los derechos humanos
El ministro Civila subrayó que la experiencia acumulada por Uruguay en la materia se potencia hoy gracias a la coordinación del Inadis con organismos públicos y organizaciones sociales.
Con Visionia 2026, el Gobierno busca consolidar una política nacional basada en la descentralización territorial, el fortalecimiento de capacidades técnicas y el aprovechamiento de herramientas tecnológicas —como la inteligencia artificial— para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la vida independiente de las personas con discapacidad visual.