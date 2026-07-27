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Política inclusión | discapacidad | Mides

Potenciar la autonomía

Anuncian nuevos convenios para la inclusión y rehabilitación de personas con discapacidad visual

Inclusión: el Mides firmó tres acuerdos clave para impulsar empleo, salud y un 60% más de capacidad en rehabilitación para personas con discapacidad visual.

Covenios para rehabilitar a personas con discapacidad visual

Covenios para rehabilitar a personas con discapacidad visual
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Durante la apertura del Primer Congreso Internacional de Rehabilitación y Habilitación para Personas con Discapacidad Visual en Tiempos de Inteligencia Artificial (Visionia 2026), el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, anunció la firma de tres acuerdos clave orientados a potenciar la autonomía, la atención sanitaria y la inserción laboral en todo el país.

El evento, organizado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a través del Instituto Nacional de Discapacidad (Inadis), congregó a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre innovación tecnológica, derechos humanos y accesibilidad.

Tres acuerdos estratégicos para la inclusión

Los convenios presentados por la cartera abarcan frentes esenciales para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual mediante la articulación interinstitucional:

  • Inserción laboral (Programa Ágora): A través de un acuerdo con la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay (UNCU), se impulsará la capacitación, la orientación ocupacional, la intermediación en el mercado de trabajo y el apoyo directo a nuevos emprendimientos productivos.

  • Fortalecimiento de la atención territorial: Mediante una alianza con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), se formarán recursos humanos especializados para las unidades básicas de rehabilitación distribuidas en el país. Esta medida incrementará en un 60% la capacidad de respuesta y reducirá de forma significativa las listas de espera.

  • Atención oftalmológica especializada: El acuerdo firmado con el Hospital Especializado de Ojos José Martí institucionalizará mecanismos permanentes de derivación médica, atención avanzada, intercambio técnico y capacitación profesional continua.

Apuesta a la innovación y los derechos humanos

El ministro Civila subrayó que la experiencia acumulada por Uruguay en la materia se potencia hoy gracias a la coordinación del Inadis con organismos públicos y organizaciones sociales.

Con Visionia 2026, el Gobierno busca consolidar una política nacional basada en la descentralización territorial, el fortalecimiento de capacidades técnicas y el aprovechamiento de herramientas tecnológicas —como la inteligencia artificial— para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la vida independiente de las personas con discapacidad visual.

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