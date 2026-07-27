Anuncian nuevos convenios para la inclusión y rehabilitación de personas con discapacidad visual

Inserción laboral (Programa Ágora): A través de un acuerdo con la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay (UNCU), se impulsará la capacitación, la orientación ocupacional, la intermediación en el mercado de trabajo y el apoyo directo a nuevos emprendimientos productivos.

Fortalecimiento de la atención territorial: Mediante una alianza con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), se formarán recursos humanos especializados para las unidades básicas de rehabilitación distribuidas en el país. Esta medida incrementará en un 60% la capacidad de respuesta y reducirá de forma significativa las listas de espera.