Sin acuerdo entre intendentes y OPP; la llave la tiene el presidente Orsi

"Creo que hicimos un gran esfuerzo de las dos partes, tanto del Congreso como de OPP, para arribar a lo que entendíamos que es justo. Las dos partes defienden cosas que entendemos que son justas", afirmó el intendente de Paysandú.

Olivera sostuvo que resta una comunicación con el presidente Yamandú Orsi para indicarle que "quedará en manos de él poder hacer algún esfuerzo" para cerrar la negociación.

El Congreso de Intendentes sesionará este miércoles desde las 11 de la mañana. En la instancia, se informará del estado de las negociaciones con el Poder Ejecutivo.

Olivera destacó los avances de las dos partes en llegar a un acuerdo. "Nosotros, hemos depuesto muchos planteos históricos que ha tenido el Congreso y que se han agravado. Entonces, hablar de números hoy me parece que no es prudente, por lo menos, hasta no hablar con el presidente de la República", afirmó.

El mayor nivel de transferencias de la historia

Por su parte, el director de la OPP, Rodrigo Arim, señaló que, si bien existe “una inquietud muy razonable por parte de los gobiernos departamentales de contar con más recursos para sostener sus políticas”, al Poder Ejecutivo le corresponde "mirar el bosque y ver el conjunto de políticas que deben ser sustentadas con recursos públicos".

De todos modos, Arim aseguró que “lo que está poniendo sobre la mesa el gobierno actualmente, comandado por el presidente Yamandú Orsi, implica el mayor nivel de transferencias en la historia del Uruguay desde el gobierno nacional hacia los gobiernos departamentales”.