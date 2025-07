Intendentes y OPP se vuelven a ver las caras este martes por las transferencias

Este artículo establece, por un lado, que el proyecto de ley del presupuesto deberá incluir “el porcentaje que, sobre el monto total de recursos, corresponderá a los gobiernos departamentales”. En el presupuesto correspondiente al período pasado este porcentaje fue de 3,33%. Por otro lado, dispone que la Comisión Sectorial de Descentralización “asesorará sobre el porcentaje a fijarse” 30 días antes de que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto presupuestal al Parlamento, algo que está previsto para el próximo 31 de agosto.

Ese plazo vence este jueves 31 de julio y, si no se alcanza un acuerdo, los intendentes deberán enviar sus propios mensajes presupuestales al Parlamento para que sean considerados durante la discusión del Presupuesto.

El intendente de Florida, Carlos Enciso, dijo que lo propuesto por la OPP hasta ahora “no llena las expectativas” y “es insuficiente”. De todos modos, expresó su expectativa sobre lo que pueda hacer el presidente, Yamandú Orsi. “Veremos a Orsi, como presidente, qué postura final toma, ya que conoce el tema”, apuntó.

80 millones de dólares en 5 años

La propuesta del Poder Ejecutivo totaliza US$ 80 millones, de los cuales US$ 20 millones provienen de un fondo para eliminar asimetrías entre intendencias que quedó del anterior presupuesto y otros US$ 60 millones. Como se dijo, los intendentes consideraron como insuficiente ese dinero.

El 50% de esos recursos se destinarían a un Fondo Metropolitano, integrado por Montevideo y Canelones, y el dinero restante se dividiría entre 17 intendencias. Dicho monto, a su vez, se repartirá durante los cinco años de este período.