Nacional: Patiño titular y la dudas de Peirano pasan por las bandas

Los refuerzos

Este jueves fueron presentadas las tres últimas incorporaciónes de Nacional en el Gran Parque Central: Hayen Palacios, Juan Pablo Patiño y Juan Cruz de los Santos. Los tres están a la orden para el debut de los tricolores.

En una pequeña rueda de prensa junto al presidente Ricardo Vairo y al vicepresidente Flavio Perchman los tres jugadores hablaron de lo que es llegar a Nacional y sus aspiraciones.

Juan Cruz de los Santos aseguró: "Hace muchísimo tiempo que estoy esperando esto, muy agradecido con Nacional por la oportunidad, tanto yo como mi familia estamos muy felices por llegar a este club, con tanta historia. Con ganas de afrontar este compromiso con la responsabilidad que conlleva estar acá", aseguró.

"En este momento es el desafío más grande en mi corta carrera. Todavía no hablé personalmente con el técnico pero ya he visto la idea de juego. Mis compañeros también me han ayudado a adaptarme, espero poder aportar de la mejor manera", aseguró el exRiver Plate.

Por su parte el colombiano Hayan Palacios dijo que está "agradecido con esta Directiva que confió en mí, y con el cuerpo técnico. Muy contento. El grupo muy unido, muy fuerte mentalmente, eso me sorprendió mucho. El número no lo tengo muy claro todavía, cualquiera que me den está bien. Ahora toca demostrar", aseguró.

"Estamos en un club grande que exige ganar todo lo que se juegue. Independientemente de la ventaja que se tenga, hay que ir por todos los partidos, ganar todo. Es un reto muy bueno, mantener esa ventaja y aumentarla", sentenció.

Por último habló el otro colombiano, Juan Pablo Patiño que será titular este sábado en el arranque del Clausura: "Muy contento de estar aquí. A los directivos, a toda esta hinchada y a la gente que está detrás de esta maravillosa institución, gracias por el recibimiento; he sido muy bien recibido aquí. Ahora me compete trabajar fuertemente y dar lo mejor de mi".

Sobre sus declaraciones comparando a Nacional con el aReal Madrid, Patiño comentó: "Es una decisión que no hay que pensar dos veces en la vida. Salir de tu país, a un club tan grande como este, es un sueño para mí y mi familia. Siempre quiero seguir creciendo, creo que soy un jugador que no tiene techo. Si en algún momento dije eso, lo dije porque este es el Rey de Copas aquí en Uruguay, está claro que es el más grande, es eso", cerró el colombiano.