Crisis: varias intendencias no pueden pagar los sueldos de julio a sus funcionarios

“La administración que se fue dejó una deuda en el Banco República de 287 millones de pesos, la cual tendría que haber sido saldada el 30 de junio. No se cumplió con la regla y tuvimos que apelar a la Junta Departamental para pedir una extensión y poder cubrir los salarios de julio”, dijo el intendente este sábado 26 de julio.

“Es algo que no teníamos en carpeta, no estuvo dentro de la transición esa comunicación, nos agarró sorprendidos, era algo que no esperábamos”, aseguró.

Albisu dijo que desde la Intendencia están en conversaciones con la Junta Departamental, con el Tribunal de Cuentas y con el Banco República para solucionar la situación y poder pagar los sueldos.

“Hoy, en este momento, no estamos con los recursos para poder afrontar los salarios del mes de julio”, alertó el intendente, quien además señala que recibió una deuda de “800 millones de deuda con proveedores”.

Por su parte, la Intendencia de Montevideo arrastra un déficit de 90 millones de dólares.

OPP negocia con las intendencias

Representantes del Congreso de Intendentes mantuvieron un nuevo encuentro el pasado viernes con el director de la OPP, Rodrigo Arim, para tratar cuáles serán la transferencias de fondos destinadas a las intendencias y el martes se reúnen como última instancia previo a un nuevo congreso.

“Se ha avanzado en las negociaciones, pero lejos de la cifra deseadas”, señaló el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera.

"Estamos lejos porque la descentralización cuesta plata. Es un tema primero de cómo se distribuye lo que está, y segundo, que para resolver determinados problemas que son un rezago histórico, hay que poner recursos arriba de la mesa", afirmó.

La propuesta del Poder Ejecutivo totaliza US$ 80 millones, de los cuales US$ 20 millones provienen de un fondo para eliminar asimetrías entre intendencias que quedó del anterior presupuesto y otros US$ 60 millones. Como se dijo, los intendentes consideraron como insuficiente ese dinero.

El 50% de esos recursos se destinarían a un Fondo Metropolitano, integrado por Montevideo y Canelones, y el dinero restante se dividiría entre 17 intendencias. Dicho monto, a su vez, se repartirá durante los cinco años de este período.