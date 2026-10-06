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Política TCP | sindicatos | asamblea

Miércoles firman convenio colectivo

Sindicato de TCP aprobó en asamblea la última propuesta del gobierno para firmar nuevo convenio

Este miércoles 7 a las 14 hs. en la Dirección Nacional de Trabajo, se firmará en nuevo convenio colectivo de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) por 5 años.

Sindicato de TCP y la empresa firmarán nuevo convenio este miércoles 7.

Sindicato de TCP y la empresa firmarán nuevo convenio este miércoles 7.
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Por Redacción Caras y Caretas

El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) aprobó este martes en asamblea la última propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para la firma del nuevo convenio colectivo, dejando atrás un largo conflicto entre las partes.

El nuevo convenio colectivo se firmará este miércoles 7 de octubre a las 14 horas en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del MTSS.

El pasado miércoles 30 de setiembre, la empresa y el sindicato aceptaron la propuesta de acercamiento del MTSS, que este martes fue aprobada por la asamblea de trabajadores de TCP.

El titular del MTSS, Juan Castillo, afirmó que tras la aceptación de la propuesta de acercamiento se comenzó a redactar el contenido del nuevo convenio colectivo, pero hasta que no se firme, se mantendrá la resolución de servicios mínimos en la terminal de contenedores del puerto, consignó Subrayado.

Detalles del nuevo convenio colectivo en TCP

* Pasa de 20 a 21 los jornales asegurados a partir del 1º de enero de 2027.

* Pago de partida extraordinaria de 38.750 pesos.

* Retroactividad excepcional como compensación por tareas realizadas por algunos sectores en la terminal de contenedores que no estaban contempladas en el anterior convenio colectivo.

* Cláusulas de paz para solucionar futuros conflictos.

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