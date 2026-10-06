El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) aprobó este martes en asamblea la última propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para la firma del nuevo convenio colectivo, dejando atrás un largo conflicto entre las partes.
Miércoles firman convenio colectivo
Sindicato de TCP aprobó en asamblea la última propuesta del gobierno para firmar nuevo convenio
Este miércoles 7 a las 14 hs. en la Dirección Nacional de Trabajo, se firmará en nuevo convenio colectivo de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) por 5 años.