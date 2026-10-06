Sindicato de TCP aprobó en asamblea la última propuesta del gobierno para firmar nuevo convenio

El titular del MTSS, Juan Castillo, afirmó que tras la aceptación de la propuesta de acercamiento se comenzó a redactar el contenido del nuevo convenio colectivo, pero hasta que no se firme, se mantendrá la resolución de servicios mínimos en la terminal de contenedores del puerto, consignó Subrayado.

Detalles del nuevo convenio colectivo en TCP

* Pasa de 20 a 21 los jornales asegurados a partir del 1º de enero de 2027.

* Pago de partida extraordinaria de 38.750 pesos.

* Retroactividad excepcional como compensación por tareas realizadas por algunos sectores en la terminal de contenedores que no estaban contempladas en el anterior convenio colectivo.

* Cláusulas de paz para solucionar futuros conflictos.